*DĚLNÍK/DĚLNICE V PRÁDELNĚ JOBMATCH-OZP,TZP; Sociální podnik PeruTě NMNM s.r.o vznikl za účelem zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a lidí se znevýhodněním na trhu práce ohledně věku. 2 cílové skupiny: - lidé nad 55 let, kteří jsou více jak půl roku v evidenci ÚP, - lidé se zdravotním, mentálním či kombinovaným postižením. " Příjem prádla a oděvů, kontrola stupně znečištění i poškození. Potvrzování příjmu, úprava zakázky po manipulaci a její vydávání zákazníkovi po vyprání " Třídění a kontrola prádla i oděvů po praní podle druhu zákazníka, kompletování, oceňování a další administrativní práce včetně balení při expedici zakázek " Ruční i strojní značkování a drobné opravy prádla a oděvů, sestavování nebo vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček " Žehlení a skládání ložního a rovného prádla na žehlícím stroji a ruční dožehlování některých částí prádla žehličkami " Obsluha zařízení na praní a odstřeďování prádla, včetně pracích bělicích, avivážních, dezinfekčních a ostatních roztoků (prádelenská chemii) " Strojní žehlení prádla, pracovních oděvů a pánských košil na různých žehlících strojích, ruční dožehlování a skládání " Ruční žehlení oděvů žehličkami všech typů včetně případného dožehlování po strojním žehlení nebo napařování Kvalifikační požadavky: " Odborná kvalifikace: ukončené základní vzdělání není podmínkou " Praxe v oboru výhodou Osobnostní předpoklady: " Bezúhonnost " Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením " schopnost pracovat po praktickém zaškolení " schopnost a ochota vzdělávat se " schopnost práce v týmu, schopnost přizpůsobení se " kladný vztah ke specifickým požadavkům osob znevýhodněných na trhu práce Požadované znalosti a dovednosti: " manuální zručnost " fyzická a psychická zdatnost " porozumění praktickému zaškolení Nabízíme: " nástup od 1. 10. 2024 - do 30. 9. 2025 s možností prodloužení " jednosměnný provoz " pracovní úvazek 0,4 (3,2 hod/denně) " platové podmínky - hrubá mzda: 11.200,-/měsíc " příjemné pracovní prostředí " možnost dalšího vzdělání a osobního rozvoje " pestrou a smysluplnou práci Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: " jméno, příjmení, titul " datum a místo narození " státní příslušnost " místo trvalého pobytu " číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka " telefonní spojení, e-mailové spojení " datum, podpis zájemce Přihlášky a životopisy včetně písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů zasílejte na adresu: PeruTě s.r.o., Žďárská 68, Nové Město na Moravě, 592 31 nebo na e-mail adresu: b.kunstmullerova@seznam.cz Termín uzávěrky prvního kola výběrového řízení je 20. září 2024 11 200 Kč

