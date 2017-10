Povinnost EET farmářské trhy neovlivnila

Žďár nad Sázavou – Šest farmářských trhů se letos uskutečnilo ve Žďáře nad Sázavou. S některými prodejci se kvůli elektronické evidenci tržeb (EET) organizátoři rozloučili. Podle nich to ovšem na kvalitu trhů nemělo žádný dopad. Naopak, jsou stále více oblíbené jak prodávajícími, tak i návštěvníky.

„Obávaly jsme se, že by nám EET mohla snížit základnu prodejců, ale nebylo to nijak dramatické, myslely jsme, že to bude horší. Odpadli pouze drobní prodejci, kteří to dělali jen pro svou zábavu nebo už byli v důchodovém věku,“ potvrdila jedna ze dvou organizátorek, které farmářské trhy pro žďárskou radnici zajišťují, Kateřina Fialová.

Prodejců naopak rok co rok přibývá. Například letos se na žďárských farmářských trzích nově objevili i prodavači borůvek. „A v srpnu jsme trh oživily i o řemesla. Byly tam čtyři stánky s nepotravinovými výrobky. V minulosti byly letní trhy méně navštěvované, proto jsme se rozhodly ten srpnový letos ozvláštnit jinými produkty. Mělo to veliký úspěch, příští rok bychom chtěly řemeslníky na trzích v obou letních měsících, v červenci i srpnu,“ prozradila plány Kateřina Fialová.

První zkušební farmářský trh se konal v září v roce 2013. Následující rok byla kvůli opravě náměstí odmlka. Pravidelně se farmářské trhy ve Žďáře začaly organizovat od roku 2015. Tříletá zkušenost přinesla své ovoce. „Máme silnou základnu farmářů a prodejců, a stejně tak i návštěvníků. Farmářů sice každý rok přibývá, ale hodně záleží na počasí nebo na úrodě, stává se, že den dva před trhem nám farmáři odřeknou,“ posteskla si Kateřina Fialová.

Nejmenší zájem o trhy z řad prodejců zaznamenaly organizátorky v září. „Je to proto, že na trzích prodávají většinou menší rodinné firmy a v tuto dobu si vybírají dovolenou. Snaží se pokrýt běžný provoz a farmářské trhy vypouštějí,“ vysvětlila Kateřina Fialová.

Pokud jde o návštěvníky, pak nejmenší zájem o trhy projevili v červnu. „V té době ale byla ve městě velká nabídka jiných aktivit. Nejvíce lidí chodí nakupovat okolo osmé hodiny ranní. Vědí, že když nepřijdou zavčas, už nemusí být v nabídce to, co právě chtějí,“ informovala Kateřina Fialová.

Nakupující se občas dožadují pouze čtrnáctidenních intervalů mezi jednotlivými trhy nebo jejich konání v jiné dny. „Podle nás to jednou měsíčně stačí, lidé se pak na trhy víc těší. I farmáři nám potvrdili, že by stejně jezdili jen jednou měsíčně. Ani den konání měnit nehodláme. Sobota se nám osvědčila,“ podotkla Kateřina Fialová.

Organizátorky se snaží zajistit i pestrý sortiment. Každý druh zboží je zastoupen pouze jedenkrát. „Jednou se nám podařilo dostat na trh dva velké prodejce zeleniny. Když se tam ale ráno potkali, shodli se, že se tam oba neuživí. A jeden z nich nakonec odjel domů,“ podělila se o někdejší zkušenost druhá členka organizátorského týmu Jana Vinopalová.

Poslední žďárský farmářský trh se uskuteční v sobotu 14. října. „I tentokrát tam bude prodej svatomartinských hus. Zájem lidí je veliký, mnozí už je mají předem objednané. A bude tam také možné koupit nakrouhané zelí připravené k nakládání,“ uvedla Kateřina Fialová.