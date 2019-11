„Nábytek, který lidé přivážejí do sběrného dvora, hned neodvážíme, ale necháváme ho uskladněný v jedné z hal v areálu Technických služeb. Kdo má o něco zájem, může si přijít vybrat,“ potvrdil místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.

Lidé, kteří si přijdou nábytek prohlédnout, za něj pak zaplatí podle svého vlastního uvážení. „Je tam kamerovým systémem sledovaná pokladnička, do níž mohou „nakupující“ vhodit jakoukoliv finanční částku,“ vysvětlil Stanislav Marek.

Vybrané peníze pak poputují na účet novoměstského Nadačního fondu. „Ten je následně přerozděluje do tří oblastí, financují se z něj pak každoročně projekty ze sféry sociální, sportovní a kulturní,“ připomenul místostarosta nového Města na Moravě.

„Nákup“ použitého nábytku funguje v Novém Městě na Moravě zatím první měsíc. „Zájemci už si nějaký nábytek odvezli, do pokladničky za něj přispěli částkou okolo pěti set korun,“ řekl Stanislav Marek.

Aby se projekt dostal více do povědomí lidí, zvažuje radnice i internetovou nabídku. „Přemýšlíme o tom, že by se v budoucnu nabízený použitý nábytek objevoval třeba na webových stránkách Technických služeb. Tak, aby si lidé z pohodlí domova mohli vybrat, o co konkrétně mají zájem, a teprve poté zamířit do areálu Technických služeb a vybrané zboží si odvézt,“ vysvětlil Stanislav Marek.