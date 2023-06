/VIDEO/ Postavy z amerického filmu Space Jam nebo obří futuristická malba na stěně sportovní haly. Pouliční umělci se pustili do zkrášlení Žďáru nad Sázavou, aby proměnili bezbarvá prostranství v explozi barev.

Street artoví umělci i studenti ozdobili malbami místa ve Žďáru nad Sázavou. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

S výsledkem jejich práce je spokojený žďárský obyvatel Vratislav Veselý. „Moc se mi líbí, co umělci vytvořili. Umění není nikdy dost a jejich malby jsou rozhodně lepší než ta šeď předtím. Hezky to město oživí. Vídám i hodně lidí, kteří se chodí dívat a ještě jsem neslyšel, že by si na graffiti kdokoli stěžoval,“ popsal Veselý.

Zároveň s umělci se pustili do díla žáci ze základní školy Komenského. Na jejich tvorbu dohlížela učitelka výtvarné výchovy Eva Šimurdová.

„Něco takového vytvářeli poprvé, takže to bylo stylem pokus omyl. I když občas museli některé malby na zdi přemalovat, tak byli šikovní a nakonec se jim to povedlo. Spolupracovali i se street art umělci, kteří jim pomohli na tělocvičnu namalovat basketbalový míč,“ přiblížila učitelka.

Jak vypadají nové malby ve Žďáře, se můžete podívat ve videu i v galerii. Najdete tam zároveň i starší pouliční umění, které město zdobí.

Mezi street artovými umělci, kteří žďárského prostory využili, patří například Michal Škapa či Šárka Zástěrová.