Potvrzeno v Jihlavě: český „Šinkanzen“ bude zastavovat i na Vysočině

O další krok blíže je Vysočina roky propírané vysokorychlostní trati. Český „Šinkanzen“, který má jezdit z Prahy do Břeclavi, bude zastavovat i na Vysočině. Stoprocentně. Kraj totiž do konce roku přidá plánovanou zastávku v Jihlavě i do oficiálních dokumentů. Konkrétně do zásad územního rozvoje.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Zásady územního rozvoje jsou závazným dokumentem, který musí úřady a stavebníci při plánování staveb dodržet. Jsou jakýmsi strategickým územním plánem celého kraje. „Předpokládáme, že dokumentace bude zhotovitelem předána do konce roku 2023. Příští rok na jaře bychom chtěli uskutečnit setkání s obcemi, jichž se záměr dotýká, na které by měli přijít také zástupci Správy železnic a ministerstva dopravy. O účast jsem požádal dopisem rovněž ministra dopravy Martina Kupku,“ uvedl vysočinský hejtman Vítězslav Schrek. Vysokorychlostní trať přes Vysočinu bude stát stovky miliard Trasa vysokorychlostní trati vede mezi Prahou a Brnem kolem Jihlavy. Vytvořená a již také schválená studie proveditelnosti počítá s tím, že vlaky jezdící až 320 kilometrů v hodině budou zastavovat ve stanici Jihlava – Pávov. Stavět by se trať mohla začít v roce 2025. První úsek má být podle studie proveditelnosti hotový v roce 2030. „A to v úseku Praha-Běchovice – Poříčany. V roce 2027 má podle plánu začít budování úseků ve středních Čechách a v blízkosti Brna. V roce 2029 je v plánu začátek tratě přes Vysočinu,“ píše se ve studii proveditelnosti. Po vysokorychlostní trati by mělo jezdit několik kategorií vlaků, ty nejrychlejší mají zvládat spojení mezi hlavními nádražími obou největších měst do šedesáti minut. Vybudování vysokorychlostní trati vyjde na více než tři sta miliard korun. O náklady se podělí evropské i národní prostředky.

