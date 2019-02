Náměšť nad Oslavou - Ostatky Jindřicha Haugwitze budou s největší pravděpodobností uloženy do rodinné hrobky v Náměšti nad Oslavou. Rozhodla o tom rada města při jednání na začátku října. Jindřich Haugwitz je jmenovcem svého otce, který byl posledním soukromým majitelem panství a Státního zámku Náměšť nad Oslavou.

Zámek v Náměšti nad Oslavou. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michaela Hasíková

„Vzali jsme to z té lidské stránky věci. Hagwitzové Náměšť za svého vlastnictví pozvedli, a to nejen hospodářsky, ale i z pohledu kulturního. Hrobku, která je v současnosti majetkem města, využíváme několikrát do roka jako obřadní síň a k ničemu jinému ji využít ani nechceme. Jsou zde ještě čtyři volná místa a nevidím důvod, proč by zde ostatky zemřelých Haugwitzů nemohli být uloženy,” řekl starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka.

Do Náměště přišli ze Severní Moravy

Rod Haugwitzů pochází ze severomoravských Biskupic a na náměšťské panství se usadil v polovině 18. století. Državy tehdy získal autor rozsáhlých správních reforem císařovny Marie Terezie a jeden z nejvýraznějších představitelů rodu Bedřich Vilém Haugwitz, konferenční ministr a nejvyšší kancléř Českého království jehož ostatky jsou uloženy v hrobce. Se svým majetkem Haugwitzové disponovali až do roku 1945, kdy jim byl zabaven na základě Benešových dekretů.

„Jindřich Haugwitz a jeho rodina měli české občanství do roku 1940. Za okupace byl pod nátlakem říšských úřadu donucen přijmout německé občanství. To však nemění nic na tom, že za války vydatně pomáhal rodinám těch, jejichž živitelé byli nacisty uvězněni. Mnozí dostávali pravidelnou rentu. Samotní příjemci ani nevěděli, od koho jim peníze chodí. Což vyšlo najevo až po roce 1990, po odtajnění archivů. Byl to zkrátka muž na svém místě,” doplnil kastelán náměšťského zámku Marek Buš.

Po celém světě

Poslední majitel zámku měl několik potomků, kteří se po opuštění tehdejšího Československa rozlétli do světa. Rod Haugwitzů lze najít nejen v nedaleké Vídni, kde v současnosti žije dcera posledního majitele Johanna El-Kalak Haugwitz, ale i v německém Bonnu či za oceánem v Kanadě.

Právě v Kanadě žil i Jindřich Haugwitz, který před rokem zemřel. O uložení jeho ostatků do rodinné hrobky v Náměšti požádala sestra Johanna.

Zda bude urna Jindřicha Haugwitze uložena do hrobky, rozhodnou zastupitelé na svém zasedání v prosinci.