A platí to už přes sedmdesát let. V roce 1952 se totiž v Telči natáčela pohádka všech českých pohádek Pyšná princezna. O jedenáct let později se filmaři do města vrátili, to vznikla komedie Až přijde kocour. V té hráli nejslavnější herci té doby: Jan Werich, Emília Vášáryová, Vlastimil Brodský, Jiří Sovák, Vladimír Menšík, Jiřina Bohdalová, Karel Effa nebo Vlasta Chramostová.