Poslední dny zbývají na podávání nominací na další cenu města

/FOTOGALERIE/ Do 31. prosince mohou obyvatelé či firmy podávat svoje nominace na osobnosti, které by v příštím roce měly získat Cenu města Žďáru nad Sázavou. Žďárská radnice hledá dalšího nositele tohoto ocenění, které je udělováno od roku 2016 na základě podnětů veřejnosti za významné zásluhy, a to zpravidla v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, vědy nebo veřejného života.

Nositelkou první Ceny města Žďáru nad Sázavou je Martina Sáblíková. | Foto: ARCHIV DENÍKU