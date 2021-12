Někde mívají betlémy dřevěné, jinde slaměné nebo ze sena. Ve Svratce vsadili na OSB desky. „Pan farář nám dovolil postavit betlém na zahradě fary. Nejprve jsme tam měli jen pět figur. Pak se betlém postupně rozrůstal,“ pokračuje Jan Gregor.

Vyřezávání a malování figur se zhostili ti, kterým šla tato práce nejlépe. Obličeje má na starosti Pavel Řádek. K ruce jsou mu Irena a Petr Peškovi. „První byl Josef. Pak začaly vznikat další postavy,“ vypráví Irena Pešková.

Staleté lípy padly. Poničily veselskou kapli. Rod Kinských ji opraví

Dnes má svratecký betlém přes dvě desítky figur. Kromě svaté rodiny, anděla, tří králů a pastýřů tam nechybí ani slon, velbloud nebo pes. „Teď doděláváme tři nové postavy: anděla a dva pastýře. Jsou to vlastně navigační cedule. Náš betlém není u hlavní silnice, ale trochu bokem. Tak jsme se rozhodli návštěvníky k němu nasměrovat,“ vysvětluje další z týmu Žaneta Řádková s tím, že anděl s pastýři jim budou ukazovat cestu.

Největší ohlas mají již zmíněná živá zvířata. Ta jsou umístěna ve vedlejší ohradě. Každý rok si u betlému ,zahrají‘ jiná. „Letos tam budou ovečky od Řádkových,“ sděluje Gregor.

Postavit betlém nějakou dobu trvá. Svratečtí s tím většinou začínají už na začátku adventu. Jako první přichází na řadu stromy. „Rostlé nemáme, takže rok co rok je „sázíme“. Dodává nám je hajný Petr Pešek. Ani nevím, kolik jich tam letos je, ale pan Řádek, který má kotvení stromků na starosti, vždycky nadává, že hodně,“ směje se Jan Gregor.

Na vánoční výstavu vyplenil včelař ze Svratky své poslední zásoby medu

Stromů musí Svratečtí ,zasázet‘ okolo tří desítek. Důležité je hlavně jehličnany řádně zabezpečit. Už jednou se totiž stalo, že všechno popadalo. „Bylo to hned první rok. Tehdy přišel velký vítr. Všechno to spadlo. Stromy i betlém. Šindel ze střechy byl rozházený po celé farní zahradě. Tehdy jsme s tím ještě neměli žádné zkušenosti a neměli jsme to dobře zakotvené. Ale už jsme se poučili,“ ujišťuje Jan Gregor.

Místní i návštěvníci spatří obří betlém v celé jeho kráse příští sobotu. „To plánujeme oficiální zahájení. Pan farář nám ho i požehná,“ zvou na slavnostní představení betléma jeho stavitelé.