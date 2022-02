Tenis, ochotnické divadlo i sportovní střelba. Rožná žije aktivně, seznamte se

Zbytek konstrukce pak půjde k zemi v druhém březnovém týdnu a poslední úpravy jsou v plánu na polovinu března. Odstranění stavby bude stát téměř dva miliony korun. „Je to součást obchvatu města a pro nás vymodlená stavba. Každá silnice navíc, která dokáže dopravu nasměrovat mimo vnitřek města je vítaná,“ sdělil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Co se stavby propojky samotné týče, silničáři dávají dohromady dokumenty pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele. Stavbu by chtěli zahájit ve třetím čtvrtletí tohoto roku. „Bude to veliká úleva, protože dostat se z kruháče na nákupní zónu a pak na Jihlavu je kolikrát o nervy. Takhle to bude určitě mnohem rychlejší,“ zamyslel se například Pavel Dvořák ze Žďárska.