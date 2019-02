Žďársko - Na své chalupě na Hrádečku včera ráno (18. prosince) zemřel Václav Havel. Bylo mu sedmdesát pět let. Památku dramatika, spisovatele, disidenta a československého i českého prezidenta okamžitě uctily osobnosti z celého světa. A nejen ony. Své pohnutí vyjádřili také výzamní lidé ze Žďárska. Ve svých komentářích se příliš neliší. V jejich očích odešla nejvýraznější osobnost demokratického Česka.

Václav Havel | Foto: DENÍK/archiv

Expremiér, někdejší předseda ČSSD a nynější lídr SPOZ Miloš Zeman ve vyjádření pro ČTK zdůraznil, že si Havla vždy vážil, ač se v názorech často lišili. „Je jednou z mála osobností, které dokázaly do posledního zbytku naplnit svůj život a nezradit samy sebe,” uvedl Zeman. Připomněl, že v zahraničí se vždy setkával s obdivem tamních politiků k Havlovi.

Mnohokrát s Václavem Havlem nesouhlsil také politik a spisovatel Karel Černý. „Zejména s jeho souhlasem s bombardováním Jugoslávie. Přesto ho považuji za jednoho z našich největších politiků,“ říká Černý.

Ztracený hrdina

Předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová (ODS) říká, že „Václav Havel je symbolem návratu svobody a demokracie do naší země”. Podle ní Česko v Havlovi ztrácí morální autoritu. Dodala, že „v historii naší země patří Václav Havel do řady vynikajících osobností, které v osudových dobách vždy stály za svým národem”.

Senátor Josef Novotný se s Václavem Havlem několikrát osobně setkal a zařadil by ho prý do skupiny lidí, která dnes v politice téměř není zastoupena. „Představoval antikomunistu, byl jediným porevolučním hrdinou, za své názory seděl ve vězení, vstoupil do Občanského fóra a dostal se do státních funkcí. Dnes už takoví politici nejsou, nemají Havlův pevný charakter, rozměr,“ tvrdí Josef Novotný. Podle něj s Václavem Havlem končí antikomunistická vlna, jejímž byl Havel posledním představitelem. „Teď nastupuje nová vlna politiky,” říká Novotný.

Na osobní setkání s prvním českým polistopadovým prezidentem vzpomíná také současná starostka Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová. „Domnívám se, že teprve další doba jej docení, že dnes si ještě neuvědomujeme celý dosah jeho myšlenek,“ míní Zvěřinová. „V těchto těžkých dobách bude jeho pohled chybět. Dali jsme na jeho rady a názory. Přestože mu to mnohdy jeho zdravotní stav nedovoloval, o politiku a dění se zajímal, nebyl „v důchodě“, byl politikem do posledních chvil.,” dodává šéfka žďárské radnice.

Své pohnutí nad úmrtím Václava Havla vyjádřil také hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Vreakci na dnešní úmrtí Václava Havla uvedl, že odešel symbol změn v roce 1989 a tehdejší listopadové revoluce. „Když se řekne Václav Havel, jako první se mi vybaví revoluce z roku 1989, na které měl významný podíl,” uvádí Běhounek. Podle něj však měl asi i Havel jiné představy o následném vývoji země. „To, co se pak v mnoha směrech dělo, asi nebylo podle Havlových ideálů, ale těžko to mohl nějak ovlivňovat,” uvedl hejtman.