„V Novém Městě na Moravě se ve dnech od 18. a 19. ledna uskuteční Světový pohár v běžeckém lyžování. Dvoudenní sportovní klání, kterého se podle informací pořadatelů zúčastní sportovci z mnoha zemí celého světa, se řadí mezi letošní prestižní sportovní akce v rámci Kraje Vysočina. Pořadatelé počítají s účastí vyššího počtu diváků, kteří budou mít po oba dny vstup do areálu zdarma. Jejich příjezd a odjezd může přinést komplikace především v oblasti plynulosti silničního provozu na příjezdových trasách do Nového Města na Moravě,“ vysvětlila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Přestože se sportovním kláním tentokrát nebudou spojená žádná dopravní omezení ani uzavírky silnic, musí řidiči počítat se silnějším provozem, a to na všech silnicích v okolí Nového Města na Moravě. Po oba dva dny se budou v dané lokalitě pohybovat nejen policisté pořádkové, dopravní i kriminální policie, ale také například pyrotechnici. „V rámci připraveného bezpečnostního opatření se budeme podílet především na zajištění bezpečnosti a plynulosti v dopravě a zajištění veřejného a místního pořádku, aby se nám podařilo zamezit páchání trestných činů i přestupků,“ řekl velitel opatření Miroslav Stárek, vedoucí územního odboru Žďár nad Sázavou.

Policejní hlídky budou v případě potřeby regulovat dopravu. „Dopravní policisté budou po dobu konání sportovní akce přítomni na všech důležitých příjezdových trasách, kterými se lze dostat do oblasti Novoměstska, a stejně tak budou dohlížet na průjezdnost křižovatek. Apelujeme na všechny návštěvníky, aby důsledně dbali upozornění pořadatelů, a to zejména v souvislosti s parkováním svých vozidel. Pro tyto účely budou označena vyhrazená parkoviště,“ vzkázala všem, kteří o víkendu zamíří do Vysočina areny, Dana Čírtková.

Také v samotném Novém Městě na Moravě se bude pohybovat více policejních hlídek. „Naším hlavním cílem bude zajistit v místě veřejný pořádek a chránit majetek občanů před případnými pachateli trestné činnosti. Musíme zejména preventivně působit na řidiče motorových vozidel, aby svá vozidla řádně uzamkli a neponechávali v nich viditelně odložené věcí, které by mohly lákat zloděje. Stejně tak budou pěší hlídky a policisté v civilu preventivně působit ve vztahu k možným kapesním krádežím. S vyšším pohybem osob počítáme nejen na silnicích, ale také na autobusovém a vlakovém nádraží,“ vyjádřil se Jan Kostečka, zástupce velitele bezpečnostního opatření.

A policisté připomínají také pravidla, která platí pro vstup do Vysočina areny. „Do sportovního areálu s sebou nenoste žádné předměty, které návštěvní výslovně řád zakazuje. Jedná se například o nebezpečné předměty, mezi které patří pyrotechnika, nože a další předměty vyjmenované v návštěvním řádu,“ apelovala Dana Čírtková.