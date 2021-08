Každá prohlídka je originální a navíc částečně interaktivní. Originální proto, že tamní průvodci nedostanou text, který se mají naučit a následně návštěvníkům odříkat, ale nechává se jim prostor pro vlastní kreativitu. „Každý z průvodců si trasu připravuje sám. Studuje, účastní se různých workshopů… Když půjdou návštěvníci s různými průvodci, pokaždé se dozvědí jiné věci. Každý z průvodců do toho dá něco svého,“ vysvětlila Martina Schutová ze žďárského zámku.

Zdroj: Deník/Helena Zelená Křížová

Prohlídková trasa začíná na hrázi Konventního rybníka s výhledem na Zelenou horu. „Kdybychom se vrátili do třináctého století, kdy začalo zdejší osidlování, tak tyto prostory ani zdaleka nepřipomínají to, co na témže místě lidé viděli kdysi. Bylo tu nehostinné prostředí, mokřady v kombinaci s lesy. Ale vedla tudy taky poměrně důležitá stezka, spojnice Čech a Moravy,“ vypráví průvodce Tomáš Pleva.

Návštěvníci se během prohlídky dostanou k zámeckým sádkám, prohlédnou si prostory někdejšího pivovaru a společnými silami si v rámci interaktivní části vytvoří „vlastní“ žďárské panství. Cestou, která končí na čtvrtém zámeckém nádvoří, se dozví celou řadu nových informací.

Žďárský zámek nabízí ještě jednu prohlídkovou trasu. Spolu s průvodci se návštěvníci vydají po stopách geniálního barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. „Je to okruh areálem kláštera a zámku. Dlouhou dobu jsme hledali, jak návštěvníkům rozšířit nabídku a téma hospodaření se přímo nabízelo. Cisterciácký řád spravoval klášter od poloviny třináctého století až do roku 1784. Cisterciáni byli s hospodářstvím silně spjati a přinesli sem spoustu nových technologií,“ podotkla Martina Schutová.