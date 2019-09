Žďársko – Policie vyhlásila pátrání po pohřešované dívce z Ústecka, která by se údajně mohla nacházet v okolí Velkého Meziříčí na Žďársku.

Pohřešovaná dívka | Foto: Policie ČR

Hledaná odešla ze svého bydliště v okrese Most pravděpodobně 4. září, a to bez udání důvodu. Do současné doby o sobě nedala vědět a podle policejního šetření byla údajně viděna při nastupování do autobusu do Prahy. S sebou měla batoh a pravděpodobně i stan.