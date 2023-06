„Za mě to není krok správným směrem. Chápu, že se pohotovost zavře z ekonomických důvodů. Jenže si více lidí bude volat sanitku, což vlastně taky ekonomické moc není. My ve Žďáře na tom jsme ještě dobře, protože Nové Město je kousek a jezdí nám dost autobusů. Jenže starší lidé z vesnic na tom tak dobře nejsou a lékařská péče pro ně bude rázem hůře dostupná,“ kroutila hlavou bývalá učitelka.

V minulosti měla pohotovost ve Žďáře otevřeno každý den, později už jen o víkendech a svátcích. Postupem let už ji nemohly využívat děti, nýbrž pouze dospělí. Na chod pohotovosti dávalo město přes milion korun. Zhruba polovinu pacientů pak lékaři odeslali do nemocnice na urgentní vyšetření.

Podle místostarosty Rostislava Dvořáka byla pohotovost více než patnáct let v útlumu. „Služby už neodpovídají současným standardům lékařské péče,“ sdělil místostarosta důvody, proč pohotovost končí. A doplnil, že pacienti musí jezdit do nemocnice v Novém Městě na Moravě. To je od Žďáru vzdálené přibližně deset kilometrů. „Je to špičkové a vybavené pracoviště s ultrazvukem či rentgenem. To naše pohotovost nikdy neměla,“ vysvětlil místostarosta.

Žďárská pohotovost přestane fungovat od 1. července.



V minulosti město na její chod dávalo 1,6 milionu korun ročně.



Postupně příspěvek klesl na 1,06 milionu korun.



Poliklinika bude nadále fungovat.



Do budoucna by mohly být nové ordinace ve čtvrtém patře.

Na situaci, kdy musela jet ze žďárské pohotovosti do novoměstské nemocnice, zavzpomínala Lenka Lánová. „Stalo se to před pětadvaceti lety, když jsem byla ještě dítě. Zranila jsem se v obličeji a potřebovala jsem stehy na zašití. Z pohotovosti nás poslali do nemocnice. Tak mě tam rodiče převezli,“ popsala žena, která je v současnosti na mateřské dovolené. Zároveň si myslí, že v okresním městě by lidé měli mít lepší péči. „Bylo by lepší, kdyby služeb bylo víc, ne míň,“ dodala.

Prostory po pohotovosti nezůstanou nevyužité. Žďárští radní zároveň chtějí na ordinace přebudovat čtvrté patro. Místo odkládacích prostor by do budoucna vznikla kancelář pro psychiatry nebo revmatology. „Je to náš závazek. Spolupracujeme na tom s novoměstskou nemocnicí. Polikliniku máme zájem nadále využívat. Je to pro nás taková malá nemocnice,“ předeslal místostarosta Rostislav Dvořák.