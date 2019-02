Žďár nad Sázavou – Třináctý ročník Memoriálu Jana Dřínka v požárním útoku vyhrály hasičky z Jam. Z vítězství v kategorii mužů se radovalo družstvo dobrovolných hasičů z Daňkovic. Putovní pohár Karla Herolda si odvezla stará garda do Herálce. A právě toto družstvo veteránů sklidilo bouřlivý potlesk a slova uznání. Věkový průměr devítičlenného týmu, který zdárně dokončil útok v hasičské klasice, se přehoupl přes úctyhodných šedesát osm let.

Herálecké staré hasičské gardě v sobotu na ovále u žďárského zimního stadionu velel devětaosmdesátiletý Bohuslav Major. „Když mě ještě vezmou, tak rád jedu," usmál se Major. „Dokud mohu, tak pomůžu. Vždyť u hasičů jsem už šedesát let," řekl nestor herálecké hasičiny. Bohuslav Mojor chodí občas i na tréninky družstva. „Ale také pokaždé nemohu. Já jsem totiž prduch – pracující důchodce. Pořád musím něco dělat, abych nezdřevěněl," dodal vitální stařík. „Tahle parta, to jsou výborný chlapi. Je na ně spolehnutí a proto za nimi rád chodím," nešetřil chválu na své kolegy z týmu devětaosmdesátiletý hasič z Herálce.

Stará herálecká garda už ale moc trénovat nepotřebuje. „Většina z nás prošla zásahovými jednotkami a máme to pořád v ruce," prohlásil Jaroslav Musil s tím, že seniorské družstvo se v obci pravidelně schází posledních pět, šest let. „Jezdíme na okrskové soutěže v hasičské klasice. Také se zúčastňujeme závodů starých stříkaček koněk," podotkl Musil.

Žďárský memoriál je pro hasiče z Herálce věcí cti. „Karel Herold byl dlouhá léta náš garant a často k nám jezdíval. Rádi jsme ho u nás vždy viděli. Když jsme se dozvěděli o tom, že součástí Memoriálu Jana Dřínka se po úmrtí Karla Herolda stala speciální soutěž pro veteránská družstva, řekli jsme si, že putovní pohár musíme vyhrát," vysvětlil herálecký hasič Jaroslav Musil. To se poprvé heráleckému družstvu podařilo vloni s věkovým průměrem 62 let. „Letos už máme průměr přes šedesát osm let," pousmál se Musil.

KLASIKA JEDNA PLUS OSM

Klasika jedna plus osm, ve které se při Memoriálu Jana Dřínka soutěží, je vlastně starý požární útok. Cvičil se před nějakými pětadvaceti lety. Ve žďárském okrese se klasika v konkurenci požárního sportu ale udržela dodnes. „Jsme jediný okres v Česku, který dělá dvě okresní kola. Jedno podle klasických pravidel, druhé podle pravidel požárního sportu," řekl starosta okresního sdružení hasičů Luboš Zeman. „Požární sport je soutěžení, které se hodně přibližuje k výkonnostnímu sportu. Máte nádrž s vodou, motorovou stříkačku, hadice a jakýmkoliv rychlým způsobem dopravíte vodu na terč. Klasika oproti tomu vychází z reálných potřeb hasičů při opravdovém zásahu u požáru," vysvětlil Luboš Zeman.

Podle Zemana mají klasické soutěže smysl v tom, že členové dobrovolných jednotek si při závodech udržují dovednosti potřebné pro reálné nasazení. „Požární sport je o něčem úplně jiném. To je s trochou nadsázky hurá styl. Dopravit vodu k terči jak to jde. Tak to u skutečných požárů nefunguje. U nich musí být jasný organizace práce, platné zásady a pravidla pro každého hasiče," nechal se slyšet starosta okresních hasičů Luboš Zeman.

O udržení klasiky jedna plus osm ve žďárském okrese se zasadil právě Jan Dřínek. „Když v devětapadesáti letech zemřel, tak jsme se rozhodli, že na jeho počest uspořádáme memoriál v klasice," řekl Zeman. Před třemi lety se při Memoriálu Jana Dřínka začalo soutěžit i o putovní pohár dlouholetého čestného velitele žďárského zámeckého sboru Karla Herolda. „To byl hasič, který se dožil téměř pětadevadesáti let a také byl zastáncem hasičských klasik," uvedl Zeman, který je členem memoriál pořádajícího Sboru dobrovolných hasičů ve Žďáře nad Sázavou 2 - Zámek.

Karel Herold už jako žák v hasičském stejnokroji vítal na náměstí Žďáru prezidenta první republiky Tomáše Garrigue Masaryka. „U hasičů byl prakticky celý svůj život. Proto také putovní pohár věnovaný jeho památce získává družstvo s nejvyšším věkovým průměrem, které u nás soutěží. Podmínkou je, že řádně svůj soutěžní úkol dokončí," doplnil Zeman.