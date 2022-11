Nepoctiví řemeslníci se zaměřují hlavně na starší obyvatele. „Těm dělníci nabídli vydláždění vjezdu do domu. Dohodli se na třiceti tisících, které pracovníci dostali předem. Po odvedení práce ale požadovali dalších devadesát tisíc. To už obyvatelé nezaplatili. Navíc se v tu chvíli domů vrátil jejich syn,“ přiblížila žďárská mluvčí Blanka Sobolová.

Policie nyní bude případ řešit kvůli porušení zákazu podomního prodeje. „Podvod to není. Jde o porušení nařízení rady obce o podomním a pochůzkovém prodeji. Za to hrozí pokuta až deset tisíc. Ale zatím to prošetřujeme. Snažíme se zjistit, o koho šlo,“ uvedl vedoucí žďárské městské police Martin Kunc.

Zákaz podomního prodeje

Někteří dělníci pro změnu předstírají, že jsou z firem Colas a Gremlin, které mají ve Žďáře opravu čtvrti na starost. „Ti po telefonu nabízeli pokládku dlažby za osm set korun na metr čtvereční. Cena se ale normálně pohybuje od osmdesáti do sto korun. Člověk, kterému nabídku dali, to od nich nevzal, naopak nám o nich dal vědět,“ popsala mluvčí.

Stavbyvedoucí společnosti Colas Petr Matějíček se poprvé dozvěděl o snaze jiných vydávat se za firmu Colas od redaktora Deníku. „S něčím takovým jsem se ještě nikdy nesetkal. Jsem z toho v šoku. Lidem bych poradil, aby si zkontrolovali, že pracovníci skutečně patří k firmám, za které se vydávají. Klidně ať si ověří i jejich totožnost,“ doporučil Matějíček.

Zkušenosti s neférovými dělníky má také Zbyněk Michálek, který ve Žďáře bydlí. „Podobnou praktiku jsem zažil před patnácti lety. Tehdy jsem byl ještě malý. Doma se mnou byl tatínek a bratr. Zazvonili tehdy u nás řemeslníci, kteří prý jeli z Německa. Zbyl jim nějaký materiál a slíbili nám opravu okapu. Chtěli však za ni přemrštěnou částku, kterou jsme doma ani neměli. Byli jsme tehdy rádi, že jsme se jich zbavili,“ popsal svou zkušenost Michálek.