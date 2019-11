„Silnice I/37 je už plně průjezdná. Dokončení podjezdu se protáhlo asi o měsíc kvůli výskytu pramenu podzemní vody. Pro ten musela být navržena zvlášť retenční nádrž, která bude vodu z pramene o průtoku asi jeden litr za sekundu zadržovat,“ vysvětlil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

Jedna z etap rozvoje cyklodopravy ve Žďáře nad Sázavou vybudováním podjezdu skončila, další ale město teprve čekají. „Celý projekt Rozvoj cyklodopravy ve Žďáře nad Sázavou bude dokončen do srpna příštího roku. V rámci projektu vznikají ještě dvě cyklistické lávky, a to na Farská humna a na Klafar, a cyklostezka na ulici 1. Máje. Celkem se jedná o 1,7 kilometru cyklostezek a 1,5 kilometru piktogramových koridorů. Části projektu, které budou hotové dříve než do srpna příštího roku, se otevřou veřejnosti hned po dokončení,“ informoval Matěj Papáček.