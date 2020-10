Jednotlivců se paradoxně omezení nedotkne. „Při individuálních návštěvách se omezení netýká aquaparků, bazénů, saunových světů ani fitness center. Je to paradox. Když si chce saunový svět pronajmout dámský fotbalový klub, tak tam může jen deset lidí. Když by tam dámy šly jako jednotlivci, tak jich tam může být plná kapacita. U nás je to osmnáct lidí,“ potvrdil poněkud nesmyslné nařízení šéf Novoměstských služeb, které spravují Městské lázně a Sportovní halu, Jiří Brychta.

Pokud jde o návštěvu sportovní haly, tam je to v době nouzového stavu zase obráceně. Jednotlivci mohou maximálně do deseti, organizovaných sportovců tam může najednou být přes stovku. „Registrovaní sportovci mají výjimku. Ti mohou jak venku tak uvnitř trénovat až do 130 osob,“ potvrdil Brychta.

„Můžeme organizovat i větší turnaje, ovšem bez diváků. To ale zase platí jen pro organizované skupiny. Pokud se domluví partička chlapů, že si chce zahrát fotbálek, tak jich může být nanejvýš deset,“ doplnil správce sportovní haly Roman Wolker.

Do novoměstské sportovní haly si ale může přijít zacvičit i více jednotlivců. A to díky skutečnosti, že tamní interiér lze rozdělit na více sektorů. „Stačí dvě minuty a dokážeme přepažit halu na čtyři sportovní sektory. Tři malé tělocvičny a lezeckou stěnu,“ řekl Wolker.

Dělící stěny byly v hale nainstalovány už při její výstavbě. „Nebylo to kvůli koronaviru. U velkých hal se dělící stěny běžně používají, takže se s nimi počítalo. Je to výborné třeba k oddělení lezecké stěny. Těm, co lezou, by se asi moc nelíbilo, kdyby je na stěně třeba trefil míč,“ vysvětlil správce sportovní haly.

V obou zařízeních ale platí přísnější hygienická opatření. „Aktuální informace najdou návštěvníci na našich webových stránkách. Vždycky je především upozorňujeme na to, že pokud se necítí stoprocentně fit, tak ať zůstanou raději doma. Aby neohrozili ostatní ani sebe,“ vzkázal návštěvníkům Brychta.