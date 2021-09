„Na své si přišly i děti, pro které byly připravené soutěže. Bylo to příjemné a dobře zorganizované. Mše, žehnání i následné posezení. A byla jsem mile překvapena, kolik lidí přišlo navzdory zimě, která v ten den panovala,“ přitakává Hana Kabrdová.

Cesta ke Stromu života sklízí zasloužený obdiv. I díky plastikám z dílny uměleckého kováře z Dlouhého. Na slavnostní otevření a žehnání nové cesty se přišly podívat stovky lidí. „Dorazilo jich asi pět set. Bez rozdílu vyznání a názorů. Podařilo se to, co jsme chtěli. Lidé se spojili v jeden proud. Přesně tak, jak vyzval lidstvo papež při své návštěvě Slovenska,“ podotýká starosta obce Jámy Jiří Šikl.

Povedlo se to. Plastiky na kamenech jsou moc pěkné. A líbí se mi, jak dokázaly vyjádřit podstatu konkrétních slov, hodnotí kamenné průvodce na nové cestě obráceného desatera vedoucí na kopec Vejdoch Hana Kabrdová z Jám.

