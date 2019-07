Pivonice – V pořadí už patnáctý ročník festivalu historického šermu, hudby a tance se ve dnech 20. až 21. července uskuteční pod zříceninou hradu Zubštejn nad Pivonicemi, místní částí Bystřice nad Pernštejnem.

Návštěvníci se mohou těšit například na lukostřelecký turnaj, který bude zahájen v sobotu v devět hodin ráno, dobroty z dobové kuchyně, řemeslný jarmark, věštírnu či večerní ohňovou show. V podhradí už od rána zahrají kapely Subulcus produkující „rozličnou hudbu časů prastarých a písně chátry středověké“ a večer jihlavský heavy-symphonic Metanoon, zatančí Nyx a svoje umění předvedou skupiny historického šermu Alternus, Tartas, Kirri, Victorius a Plus Ultra. „Festival podpořilo město Bystřice nad Pernštejnem, Hotel Skalský Dvůr a rekreační zařízení Borovinka, vstupné je dobrovolné,“ uvedl za pořadatele akce Miroslav Hlinský. Pestrý program na louce pod zříceninou bude pokračovat i v neděli, a to opět od devíti až do 17 hodin.