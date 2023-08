/VIDEO/ Několikadenní vydatné deště plní rybníky i potoky ve Žďáře nad Sázavou. Hladina samotné Sázavy stoupla za dva dny o třicet centimetrů.

Podívejte se na hladiny potoků a rybníků ve Žďáře | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Český meteorologický ústav v pondělí dopoledne upozornil na nízký stupeň nebezpečí na severovýchodě žďárského okresu. Podívejte se do galerie a na video, jak teď rybníky a potoky v okresním městě vypadají.

Jak se mění výška hladiny vodních toků ve Žďáře nad Sázavou, pozoruje Jiří Kamarád starší. „Člověk na vlastní oči vidí, jak hladina postupně stoupá. Minulý měsíc přitom ještě vládlo horko a voda se držela nízko. Občas to bylo spíš bláto než voda. Teď je to pravý opak. Koryto řek je zaplněné čím dál víc. Ale nevadí mi to, ani se toho nebojím. Aspoň mi déšť hezky zalije zahrádku,“ popsal důchodce.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek