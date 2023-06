Tipy na víkend na Žďársku. Motorkáři jedou na Šikland, ve Žďáru poteče pivo

Za celodenní vstupné zaplatí dospělí ve Velkém Meziříčí osmdesát korun. Důchodci a děti do patnácti let pak mají vstup o dvacet korun levnější. Děti do tří let pak mohou vodu v bazénech využívat zadarmo. „I koupaliště je stejné jako loni. Udržujeme ho v původním stavu. Čekáme na modernizaci. Té bychom se měli dočkat v následujících letech,“ dodal Vidlák. Kapacitu koupaliště v Meziříčí má pro tisíc lidé. Ti v něm najdou jeden tobogán a celkem dva bazény.

Ani korunu pak lidé nemusí dát za koupání kousek od Žďáru nad Sázavou. Koupaliště Sázava leží od okresního města osm minut jízdy autem. Návštěvníci zaplatí pouze za občerstvení. Pivo tam stojí čtyřicet korun, limonáda třicet a větší porce hranolek šedesát korun. Nově si lidé zaplatí také za toaletu. Podle provozovatelky Hany Janáčkové je to kvůli tomu, že se návštěvníci neumí chovat. „Lidé už stihli vyrvat umyvadlo, tak teď dostanou klíček výměnou za pět korun,“ vysvětlila.

Pro nejmenší plavce přesto letos přibude novinka. Do vody se budou moci sjet z nové skluzavky. „Opravené jsou i mola, na pláž jsme navezli čerstvý písek. O koupaliště se staráme celoročně, aby lidé byli spokojení,“ uvedla Janáčková ke svému přírodnímu koupališti. Zákaz vstupu do vody mají psi. „Je to z toho důvodu, aby voda zůstala čistá. O její kvalitu se staráme, dokonce ji vypouštíme a napouštíme. Zbavujeme se trávy a před sezonou jsme ještě bagrovali,“ doplnila provozovatelka.

Cena koupaliště Velké Meziříčí



Celodenní vstupné dospělého: 80 korun



Celodenní vstupné dítěte do 15 let: 60 korun



Celodenní vstupné důchodce: 50 korun



Celodenní vstupné ZTP dospělého: 25 korun



Celodenní vstupné ZTP dětí a dětí do 3 let: zdarma



Cena koupaliště Řečice



Celodenní vstupné dospělého: 60 korun



Cena koupaliště Sázava



Vstupné zdarma, platí se občerstvení



Cena koupaliště Velké Dářko



Vstupné zdarma, platí se občerstvení

Kvůli nevlídnému počasí bývá prozatím vstup zdarma na koupaliště ve sportovním areálu Řečice. Až se vyjasní, zaplatí dospělí za celodenní návštěvu šedesát korun. Provozovatel Martin Drdla ujišťuje, že oproti loňskému roku ceny nestouply. „Loni to bylo o deset korun, loni to zůstalo na stejné hladině. Ale museli jsme zdražit ceny pití a jídlo kvůli dodavatelům. Na druhou stranu máme například nový výrobník na ledovou tříšť nebo cukrovou vatu,“ zmínil provozovatel.

Drdla zároveň podotýká, že když se zájemci vydají na koupaliště, budou ho mít téměř pro sebe. V parných dnech pak návštěvnost přesahuje stovku návštěvníků. Po dvou letech budou moci zájemci do vody zasvištět ze skluzavky. „Je to obnovení než úplná novinka, protože tady už dříve bývala. Jinak do koupaliště investujeme neustále, jen to není příliš vidět. Většina z toho jde do údržby. Spravovali jsme například filtrační nádoby,“ sdělil Drdla.

Celý rok se s vodou potkává Martin Trnka. Je totiž předsedou žďárského Čochtanklubu, který v okresním městě sdružuje potápěče. „Jelikož jsem v kontaktu s vodou po celý rok u nás v bazénu, tak si od ní chci přes léto trochu odpočinout. Přesto přes prázdniny pravidelně zavítám aspoň na Velké Dářko. Tam je to pěkné,“ doporučil Trnka.

Velké Dářko je největším rybníkem Českomoravské vrchoviny, který dostal přezdívku moře Vysočiny. Je oblíbeným místem nejsem pro plavce, protože si na něm mohou lidé kromě jacht, šlapadel či lodiček vyzkoušet také windsurfing. Pláže Velkého Dářka jsou jak travnaté, tak písčité. Vstup na pláž je zdarma a bezplatné bývá taktéž parkování v okolí.