Konečně dobrá zpráva - tak hodnotí brzké dokončení stavby například Vladimír Dvořáček. „Pozitivních a dobrých zpráv není nikdy dost. Zvlášť těch dopravních. Něco takového jsem ani nečekal. Řidičům by propojka skutečně mohla usnadnit cestu ve městě. Teď budu zvědavý, jestli se to skutečně podaří tak brzy,“ zamyslel se muž. Jaktože se postupuje rychleji, prozradil Deníku stavbyvedoucí Marek Šiller.

Největší komplikace stavbu postihly na jaře, když práce teprve začínaly. Od té doby však už jde všechno podle Šillera hladce a bez zpoždění. „Na začátku byl problém s podložím, což jsme už vyřešili. Teď to jde už rychlem, vychází nám dokonce vstříc i počasí, nebo se mu dokážeme přizpůsobit. Občas se hodí, aby zapršelo. Štěrky jsme třeba museli kropit sami. Bylo to potřeba, aby se to zcelilo,“ vysvětlil.

Stavbyvedoucí dodal, že plánují mít všechno hotové do konce listopadu. „K tomu datu jako firma směřujeme. Musíme udělat ještě jednu vrstvu asfaltu po celé stavbě. Věnovat se musíme také terénní úpravě, chodníkům, osvětlení, dlažbě nebo přístřešku na zastávku,“ vyjmenoval Šiller s tím, že v budoucnu by mohla úprava propojky pokračovat. „Z kruhového objezdu by ještě mohla vést další dvě ramena. Ta by vedla okolo rybníku a pak kolem hasičské stanice,“ předeslal možné plány.

Výstavba kruhového objezdu a propojky mezi ulicemi Jamská a Brněnská je jedna z největších investic města. Projekt by měl stát okolo pětašedesáti milionů korun.

Stavba propojí dvě podstatné oblasti ve Žďáře, a to průmyslovou zónu s obchodním centrem. V místě zároveň přibude autobusová zastávka a osvětlení.

Že práce postupují dobře, okomentoval také žďárský starosta Martin Mrkos. „Uvidíme, jak vydrží počasí. Pokud by byl podzim pro stavební práce příznivý, tak je šance, že by se silnice zprovoznila do konce roku. Uzavírka by tedy netrvala až do jara,“ informoval starosta.