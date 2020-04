Uzavření knihoven ovšem zkomplikovalo život i žákům, kteří potřebují povinnou četbu nebo studentům píšících své seminární či diplomové práce. „Knihy mi chybí. Zvykla jsem si chodit do knihovny, pravidelně jsem si domů nosila novou četbu. Teď jsem musela doma sáhnout po starých osvědčených titulech. Aspoň že jsem tu ještě něco měla,“ povzdechla si Marie Černá ze Žďáru nad Sázavou.

Některé knihovny na svých internetových stránkách zveřejnily webového průvodce Knihovnyprotiviru s volně dostupnými elektronickými zdroji. Ten zpřístupňuje publikace, které si lidé mohou zdarma a legálně číst, sledovat nebo poslouchat on-line. „Jde o databázi zdigitalizovaných tisků. Instituce, které je vlastní, je nyní zdarma poskytly veřejnosti. Například Národní knihovna nebo věděcké knihovny, které mají spoustu literatury třeba pro studenty, co se připravují na přijímací zkoušky,“ vysvětlil ředitel Knihovny Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou Roman Kratochvíl.

Běžný čtenář však bohužel tohoto webového průvodce moc nevyužije. „Něco málo tam najde, ale jde spíš o vědeckou literaturu,“ potvrdil Kratochvíl.

Žďárští knihovníci po nějakou dobu zvažovali i bezkontaktní roznos knížek. Tuto službu ale nakonec zavrhli. „Upustili jsme od toho z bezpečnostních důvodů. Už nyní se mluví o tom, že až se knihovny zase otevřou, budeme muset mít vrácené knížky pět dní v karanténě,“ informoval ředitel knihovny.

Po ukončení nouzového stavu a návratu zpět do pracovního procesu se knihovníci zřejmě pořádně zapotí. Celý postup vracení vypůjčených publikací se v tuto chvíli teprve navrhuje, jisté však je, že před návratem knih do polic je knihovníci nejprve budou muset otřít desinfekčním roztokem a následně uložit do pětidenní karantény. „Knihy budeme samozřejmě přebírat v rukavicích a v rouškách. Po otření speciálními roztoky je pak dáme na pár dní do karantény,“ uzavřel Kratochvíl.