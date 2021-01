„Pořád chyběly peníze na novou stavbu. Proto jsme se se skauty dohodli opravit budovu, která byla v majetku technických služeb,“ uvedl místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Martin Horák.

Budovu město od společnosti odkoupilo a teď se chystá pustit do oprav. „Pokoušíme se na to získat dotaci. Měla by být ve výši milion čtyři sta čtyřicet tisíc korun,“ informoval bystřický starosta Karel Pačiska. Celá oprava bude stát bezmála dva a půl milionu korun.

Pro bystřické skauty je to dobrá zpráva. „Neměli se prakticky kde scházet. Nejprve byli v polorozpadlém domě v Lužánkách, teď využívají nouzové prostory v kulturním domě,“ popsal strasti bystřických skautů Martin Horák.

Město začne budovu opravovat v příštím roce. „Nejprve uděláme zázemí a postupně budeme opravovat další. Vše bude záležet i na tom, jestli bude dotace schválena,“ upozornil Martin Horák.

Bystřičtí skauti oslavili letos devadesát let své činnosti. V roce 2018 získali také ocenění Nositel tradic Bystřicka.