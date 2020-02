Podstatou je zjistit, co podobná rekonstrukce všechno obnáší a na kolik přesně vyjde, než se město pustí do obnovy dalších bytových jednotek, kterých má v majetku celkem přes osmnáct stovek.

„Mělo by to být tam, kde už jsou ve vchodě opravené stoupačky a elektrorozvody a byt je zrovna prázdný. Vyzdilo by se v něm jádro, vyměnila vana, elektrické rozvody a podlahy. Zrekonstruovaný byt by se pak mohl předat novému nájemníkovi, ale za vyšší nájem, než je v neopravených bytech,“ uvedl bystřický starosta Karel Pačiska.

Náklad na jeden byt není přesně vyčíslen, neboť bytové jednotky jsou jednak o různých velikostech, navíc v řadě z nich si už nájemníci po dohodě s městem v předešlých letech některé stavební práce provedli sami. V rozpočtu je zatím na dva vzorové byty vyčleněno šest set tisíc korun.