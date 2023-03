Kraj zrušil začátkem týdne veřejné zakázky na zajištění linkové autobusové dopravy na Vysočině. Vedení kraje rozhodlo vypsat zakázku novou. Měla by být vyhlášena do dvou měsíců. „S ohledem na nepředvídatelné průtahy nelze po kraji požadovat, aby v řízení pokračoval. Navíc nabídky předložené před osmnácti měsíci nereflektují současnou ekonomickou situaci na trhu,“ řekl Martin Hyský, předseda výboru pro strategické projekty. Pro cestující na Vysočině se tímto rozhodnutím nic nemění.

Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 7,7 miliardy korun. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Krajský úřad dále uvedl, že důvodem zrušení zakázky je, že stále není možné zakázku ve všech jejích osmi částech, a to i po opakovaném potvrzení správného postupu zadavatele ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, kvůli soudem nařízenému předběžnému opatření a dalším průtahům uzavřít.

Zadávací řízení trvalo dva roky, smlouvy ale kraj nemůže uzavřít kvůli rozhodnutí krajského soudu. Sice podal kasační stížnost, ale její vyřízení může trvat dlouho, uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. V tuto chvíli podle Schreka probíhá příprava veřejných zakázek. „Zahájili jsme předběžné tržní konzultace,“ potvrdil hejtman.

Co se nezmění, je skutečnost, že smlouva s dopravci zajišťujícími přepravu cestujících bude uzavřena na deset let, se zahájením provozu dvanáct měsíců od podpisu smlouvy. Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 7,7 miliardy korun. Pokud vše půjde podle plánu, mohli by dopravci v novém režimu jezdit od prosince příštího roku.