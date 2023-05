„Měla jsem vrozenou vadu. Viděla jsem relativně dobře, skoro jako ostatní děti, se kterými jsem chodila do běžné školy. Ale věděla jsem, že ztráta zraku v budoucnu přijde, že se to bude zhoršovat,“ začala s vyprávěním svého životního příběhu nevidomá žena. „Ale i když jsem o tom věděla, pořád jsem doufala, že k tomu nedojde. A když mi téměř ve třiceti letech zůstal jen zbytek na jednom oku, světlocit a obrysy, nemohla jsem se s tím smířit,“ pokračovala.

Srovnat se s novou situací jí dle jejích slov trvalo docela dlouho. Nejprve nechtěla vůbec vycházet z domu, aby ji sousedé nepotkávali s bílou hodí. Usoudila, že tak se ale žít nedá. V té době poznala rovněž nevidomou kamarádku, která měla vodicího psa. „Já vždy měla doma psa a po vodicím psovi jsem toužila. Moje kamarádka měla fenku, která byla ve výcviku a když s ní přijela, byla to láska na první pohled,“ vzpomněla žena na svou první asistenční parťačku.

Gucci i Rolex: celníci v Pávově odhalili dodávku plnou padělků za deset milionů

Současná fena Roxy je již druhá. „Není to, že jí řeknu, jdeme do pekárny nebo do drogerie, to neví, kde je. Musím zhruba vědět, kde jsme a pes funguje na povelech, zná jich zhruba šestatřicet,“ vysvětlila dětem nevidomá žena. Popisovala, že asistenční pes pomůže najít kliku u dveří, schody nebo přechod. Do silnice ale sám nevkročí, tam se musí jeho majitel orientovat dle zvuku a když neslyší přijíždět auto, musí dát povel k přechodu přes silnici. Asistenční pes umí najít i zastávku MHD nebo volné místo v autobuse. Když nevidomému cokoliv spadne, umí to podat. Z toho důvodu ostatně nemusí mít v MHD nasazený košík.

Asistenční pes chodí s nevidomým téměř všude. I do obchodů nebo restaurací. Petra dětem v jihlavské základní škole vyprávěla, že mít psa má svá pro i proti. Musí například doma častěji uklízet a čtyřikrát denně fenu venčit, bez ohledu na počasí. Zanedbatelná není ani finanční stránka, kvalitní granule a veterinární péče něco stojí.

FOTO: Požár kamionu na D1. U Velkého Beranova hořel v noci návěs

Zajímavá byla otázka, na kolik peněz takový asistenční pes vyjde. Děti hádaly patnáct tisíc, pět, pětadvacet, i sto nebo 150 tisíc. Pořád to bylo málo. „Roxy stála 250 padesát tisíc, teď stojí psi kolem 330 tisíc. Devadesát procent platí úřad práce, deset procent doplácí nevidomý,“ sdělila Petra. Ta má za psa také zodpovědnost, proto upozornila, že je nevhodné asistenční psy na ulici rušit hlazením, o krmení ani nemluvě.

Vyprávění o životě nevidomých byla ale jen první část programu, který pro školáky organizovala jihlavská městské policie. Následně si děti vyzkoušely, jak na ulici oslovit nevidomého a převést ho přes cestu nebo ho kamkoliv doprovodit. „Vždycky to musí být tak, že průvodce jde první a nevidomý člověk se ho chytí. Nesmí to vypadat tak, že budete nevidomého tlačit před sebou,“ vysvětila dětem ředitelka jihlavského TyfloCentra Iveta Bělovová Dolejší.