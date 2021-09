„Důvodem jsou hygienická opatření, podle nichž se žáci při výuce plavání nesmí mísit s veřejností. Jinak by totiž museli pravidelně při vstupu do bazénu podstupovat testování,“ vysvětlil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

Od devětadvacátého září bude tedy v úterý, ve středu a ve čtvrtek v době od osmi do půl dvanácté bazén pro veřejnost uzavřený.

„K opatření město přistoupilo proto, aby byla zachována v co největší míře výuka a nebylo nutné děti před každým vyučováním plavání testovat na koronavirus. To přináší jednak náklady školám a také komplikace žákům i učitelům,“ popsal důvody radní za oblast školství Josef Klement.

Na rozpočet Relaxačního centra rozhodně nebude mít toto opatření podle mínění radnice negativní vliv. Spíše naopak.

„Průměrně v termínech uzavření pro veřejnost do bazénu zavítá třicet návštěvníků. Dopad do rozpočtu je tedy očekáván v řádech jednotek tisíc za týden. To však vykompenzuje Plavecká škola, která přinese bazénu zhruba čtyřicet tisíc korun za měsíc,“ konstatoval Matěj Papáček.