Novoveselská Plastia, která se zaměřuje především na výrobu samozavlažovacích květináčů, truhlíků a potřeb pro domov i zahradu, pro účely sčítání ptáků věnovala desítky krmítek do školských zařízení na Vysočině a v Praze, ale také třeba Domovu svaté Maří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou nebo Sdružení rodičů onkologicky nemocných dětí při Dětské nemocnici v Brně.

„Osvěta kolem rapidního úbytku zpěvného ptactva je klíčovým momentem, aby se lidé začali o zpěvné ptactvo zajímat, chránit je a přikrmovat. A také aby organizace a společnost začaly podnikat kroky k opětovnému návratu ptáků a hmyzu na původní počty,“ vysvětlila důvod podpory projektu jednatelka a designová manažerka společnosti Plastia Lenka Novotná.

„Spolupráce s Českou společností ornitologickou je pro nás dlouhodobě vzájemně obohacující. Díky ní lépe vnímáme potřeby ptáků a jsme schopni je promítnout do vývoje našich produktů. Věříme, že druhý ročník sčítání bude ještě úspěšnější než ten první a přivede k ptactvu nejen odborníky, ale i všechny, kdo mají ptáky rádi. Přikrmování ptáků není jen otázkou vesnic a zahrad, ptáci vnášejí život i do našich měst. Projekt ptačích krmítek nás přibližuje o krok blíž přírodě, a my jsme rádi, že můžeme být při tom,“ dodala Kateřina Kudrnová z marketingu firmy Plastia.