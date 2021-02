Sazomín - Neúnavná organizátorka chválí spolupráci lidí v obci. "V Sazomíně lidé znají Květoslavu Havelkovou jako zastupitelku obce, ale také jako členku Sboru dobrovolných hasičů. „Je mnohdy těžké říct, kdo je pořadatelem které akce, mnohdy je to totiž vzájemná spolupráce zastupitelstva a hasičů, a vedle toho máme velké štěstí, že se na pořádání akcí často podílí aktivně i další lidé, kteří nejsou ani zastupitelé ani hasiči," ocenila Havelková.

Narodila jste se v Sazomíně?

V Sazomíně jsem se nenarodila, ale žiji tady převážnou část života, neboť jsme se sem přestěhovali, když mi bylo šest let.

Co děláte? Kde pracujete?

Pracuji ve státní správě.

Jak zvládáte v současné době situaci v práci? Dotklo se vás to nějakým způsobem? Bojí se lidé chodit na obecní úřad?

Samozřejmě nastalá situace a s tím spojená vládní opatření ovlivnila nejen život v obci, ale i práci zastupitelstva. V mnoha případech jsme místo osobních setkání museli volit jinou formu komunikace, nově jsme zavedli pro občany možnost platit poplatky na bankovní účet, a tím tak omezit návštěvy na úřadě. Museli jsme se naučit reagovat na nové situace, například vloni v březnu jsme při vyhlášení prvního nouzového stavu zajistili a rozdali občanům dezinfekci a šité roušky. Tři sta roušek pro své spoluobčany během jednoho dne ušila skupinka osmi místních žen. Nejvíce však celá situace ovlivnila společenské dění a setkávání v obci. Na jaře se nemohly uskutečnit plánované oslavy 110. výročí založení SDH ani plánový výlet ke Dni dětí. A na konci roku jsme zase nemohli navázat na již tradiční akce z předešlých let - slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vyřezávaného betlému na návsi, vánoční tvoření pro děti či setkání seniorů.

Vím, že jste členkou SDH Sazomín. Jak jste se dostala k hasičům v Sazomíně?

V roce 2017 bylo v Sazomíně založeno první ženské hasičské družstvo. Sbor dobrovolných hasičů, do té doby čistě mužský, tak v roce 2017 rozšířilo jedenáct žen.

Co se vám na obci nebo s hasiči za poslední dobu podařilo? Na čem jste minulý rok pracovali, čeho jste se zúčastnili?

V posledních letech se nám, především díky ochotě mnoha lidí vymýšlet nové nápady a věnovat čas přípravám, podařilo pravidelně pořádat spoustu zajímavých akcí pro občany naší vesnice. Je však mnohdy těžké říct, kdo je pořadatelem které akce, mnohdy je to totiž vzájemná spolupráce zastupitelstva a hasičů, a vedle toho máme velké štěstí, že se na pořádání akcí často podílí aktivně i další lidé, kteří nejsou ani zastupitelé ani hasiči. Než nás tedy rok 2020 zastavil, pořádali jsme v obci dětský karneval, kácení máje, letní kino, loučení s létem, zájezd do divadla, slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vyřezávaného betlému na návsi, vánoční tvoření pro děti a také setkání seniorů. Jediné, co se nám podařilo během loňského léta uspořádat, bylo letní kino a loučení s prázdninami. A také se těším, že letos v létě by měla být dokončena výstavba nového multifunkčního hřiště, což jistě přispěje k tomu, že se v obci budou pravidelně konat i sportovní turnaje. V loňském roce se bohužel nekonaly ani soutěže, kterých se Sazomín pravidelně účastní – hasičská okrsková soutěž či „Bez stromečku nejsou Vánoce“, ve kterých jsme v předchozích letech obsazovali mnohdy přední pozice. A nekonal se ani projekt Čistá Vysočina, do něhož se naše obec také pravidelně zapojuje.

Pořádáte pravidelné akce s hasiči v Sazomíně?

Kromě účasti na hasičských okrskových soutěžích a účasti na Memoriálu Jana Dřínka a Karla Herolda se SDH zaměřuje i na organizování společenských akcí v obci. Hasiči každoročně pořádají již zmíněné kácení máje a na konci letních prázdnin loučení s prázdninami, kdy připraví tématické odpoledne plné soutěží s doprovodným programem, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé. V roce 2020 se tak uskutečnilo loučení s prázdninami na téma „Hasič ví“, které navazovalo na předchozí ročníky „S hasiči do SaZOO“ a „S hasiči do vesmíru“. V březnu 2019 SDH Sazomín pořádalo také Retro ples, který se velmi vydařil. Přípravy si vyžádaly několik týdnů předem, celý večer se pak nesl v retro stylu – od výzdoby, přes občerstvení, tombolu, tématický fotokoutek až po hřeb večera, kterým byla módní přehlídka v podání (nejen) členů SDH. Bohužel se nám v loňském ani letošním roce na tento úspěšný ples nepodařilo vzhledem k situaci navázat, věříme ale, že v příštím roce nám již nebude nic bránit uspořádat další ples, neboť nápady na další téma plesu již máme.

Jaké máte plány do budoucna?

Z hlediska obce nějaké plány do budoucna jistě máme, ale toho by bylo více.

Máte tip na procházku nebo místo, kam ráda jezdíte? Nebo tip ve vašem okolí?

Nějaké oblíbené místo v okolí nebo místo, kam bychom pravidelně třeba s hasiči jezdili, mě momentálně nenapadá. Ale moc se mi líbilo v zábavním parku Mirakulum v Milovicích, který jsme v rámci obecního výletu navštívili v roce 2018.

Jaké je Vaše životní krédo nebo heslo?

Všechno zlé je pro něco dobré.