Školské odbory v úterý ohlásily plánovanou stávku učitelů na 27. listopadu. Do stávky se mají zapojit mateřské, základní i střední školy. Původně se mělo jednat o hodinovou stávku, ale nakonec se zástupci školských odborů rozhodli pro celodenní stávku. Jak tato stávka ovlivní školy na Žďársku se pokusili dnes zjistit redaktoři Deníku.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Úplné uzavření škol a školek může zkomplikovat především pracovní plány rodičů. „Asi nedokážu posoudit, zda je stávka nutná, to je věcí učitelů. Dlouhodobě podporuji, aby se do škol investovalo. Je skvělé, když mají děti možnost si vybrat například jaký jazyk se chtějí učit. Jen doufám, že škola nezavře úplně, protože bych si musela vzít dovolenou a s dětmi zůstat doma,“ řekla Deníku samoživitelka Nela ze Žďáru nad Sázavou. Nepřála si uvést příjmení, ale redakce ho zná.

Vánoční Žďár dostane umělohmotné kluziště, led bude ze švýcarského plastu

Podle zástupce Českomoravského odborového svazu pracovníků školství za kraj Vysočina Josefa Bobka zatím nelze říct, kolik škol se na Žďársku zapojí. „Přesné počty nelze zatím potvrdit. Podle mých odhadů budeme bližší informace znát kolem 20. listopadu, tedy týden před stávkou,“ uvedl.

Problém se má týkat především menších mateřských a základních škol. „Jedná se především o menší školy na vesnicích, které si kvůli hodinovým dotacím nebudou moci dovolit platit učitele nebo nepedagogické pracovníky. Tedy se může stát, že si škola nebude moci dovolit školníka, a tak se o chod školy bude starat technický správce z obce. Takže může dojít k tomu, že správce nebude mít dostatek času se o technický stav školy dobře starat,“ vysvětlil Bobek.

Strážník u Sykovce zachránil dva lidi po nehodě. Krvácející žena byla zaklíněná

Podle zástupce kraje Vysočina z Asociace ředitelů základních škol Iva Kuttelwaschera jsou zatím přípravy na stávku v počáteční fázi. „V tuhle chvíli na školách probíhají zjišťovací práce. Zatím k tomu nemáme přesné informace, jaké školy se ke stávce připojí,“ řekl.

Kuttelwascher Deníku potvrdil, že Asociace ředitelů základních škol plánuje v příštích dnech vydat oficiální stanovisko. „Asociace ředitelů základních škol ke stávce bude vydávat stanovisko. Je ale na každém z ředitelů, jakou formu protestu zvolí. Jestli celoplošnou, nebo částečnou. My dlouhodobě podporujeme, aby se peníze ve školství neubíraly, ale naopak zvyšovaly,“ vysvětlil.

ŠKRTY V ROZPOČTU

Stávka se koná především kvůli snižování financí ve školství. Podle zastupitelů z Českomoravského odborového svazu pracovníků školství v rozpočtu chybí šest miliard.

Protesty vzbuzuje především týdenní hodinová dotace, podle které může škola žáky odučit. „Tato hodnota stanovuje maximální počet vyučovacích hodin v týdnu, které ministerstvo školství škole proplatí. Tato hodnota souvisí především s počtem žáků ve třídách,“ vysvětlil Kuttelwascher.

Podle této hodnoty platí, že třída s větším počtem žáků má nárok víc hodin týdně. V případě, že by se hodinová dotace musela snížit, pravděpodobně by se snížil stav nepedagogických pracovníků i učitelů. "Problém se týká především malých tříd na vesnicích a výuky jazyků a odborných předmětů na středních školách," uvedl zástupce odborů Bobek.

Silničáři chystají další část obchvatu Žďáru, stavět se bude příští rok

Podle Bobka dlouhodobě panuje strach z ubývání financí ve školství. Hrozí, že školám nezbydou peníze na asistenty a nepedagogické pracovníky. „Problém není pouze v platech učitelů. Ředitel někdy nemá jinou možnost než peníze, které od státu získá, rozdělit na odměny kuchařům, aby si pracovníky udržel. Platy v této sféře jsou minimální a profesi dělají především starší lidé, kteří ji například dělali celý život a mají rádi práci s dětmi,“ popsal problematiku Bobek.

Ačkoliv většina oslovených škol o připojení ke stávce stále jedná, někteří ředitelé škol už nyní rozhodli, že se nepřipojí. To je i případ žďárského gymnázia v Neumannově ulici. „Rozhodli jsme se s učiteli, že do stávky nepůjdeme. Nemyslíme si, že je to nutné,“ uvedl ředitel gymnázia Vlastimil Čepelák.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Těžká technika už drtí bazén u Vodního ráje v Jihlavě

Zdroj: Deník/Martin Singr