Nejlepšími časy se tentokrát mohli pochlubit soutěžní týmy Jedovaté Rumělky z Chotěboře, Perun Hluboká z Krucemburku a Zdravá výživa z Jihomoravského kraje. „Jelo se nám naprosto úžasně. Seriálu závodů dračích lodí Vysočiny se účastníme pravidelně. Spolu takhle jezdíme už osmou sezonu. Skupinku neměníme, jezdíme ve stejném složení. Občas jsou mezi námi trochu neshody, ale musím říci, že jsme super kolektiv,“ usmála se Šárka Dolínková z vítězného týmu Jedovaté Rumělky.

Soutěžní týmy byly letos rozřazeny do tří kategorií, a to ženy, fun sport a fun. O kategorii firmy letos organizátoři akce z Windsurfing Clubu Velké Dářko kvůli koronaviru přišli. „Letos je menší účast soutěžících, ale my jsme i tak rádi. Jsou to party, které známe už spoustu let a oni se těšili na to, že si to užijí,“ poznamenal Roman Dopita.

Příchozí si kromě podívané na závodící dračí lodě mohli užít také kouzlení s hady, návštěvu sokolníka, přednášku o první pomoci, fakírskou show, malování na obličej či ohňovou show. „Moje dcera je členkou jedné posádku a dnes jede závod poprvé, tak jsme ji přišli podpořit. Jinak my jsme na takové akci také poprvé a moc se nám tu líbí,“ pochvalovala si Zdeňka Modráčková z Chrudimi.