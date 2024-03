Ve Žďáře vylepší polikliniku. Opraví i popraskanou rampu a schody

Martin Mrkos poznamenal, že se to bude týkat zázemí pro turisty. „Z dat, které máme, vyplývá, že zájem o kempování roste. A ten kemp na Piláku by se v místě mohl do budoucna stát takovou vlajkovou lodí. Nabízí totiž jak ubytování, tak volnočasové aktivity,“ okomentoval starosta.

A dodal, jaké investice do infrastruktury plánují. „Změnila by se recepce. V současnosti totiž není příliš reprezentativní,“ sdělil a pokračoval s dalším výčtem.

Místo recepce by nově vznikl multifunkční objekt, který by měl zelenou střechu. „Recepce by sloužila také jako informační kancelář. A k tomu by ji využívali cyklisté i další turisté jako takové odpočinkové i setkávací místo. Vhodné by to bylo i pro hendikepované, protože prostory budou bezbariérové,“ předeslal Mrkos.

Podle starosty změny neovlivní pouze samotný kemp. „Projekt obsahuje i opravu okolních ploch. Týká se to například i schodů. Ty budou zasazené lépe do svahu. Vybudovala by se také terasa pro odpočinek a pro zaparkování koloběžek i kol,“ doplnil s tím, že předpokládají investice do dvou milionů korun.

Město také zvažuje dotaci. Ta by dokázala pokrýt polovinu nákladů. „Je to jeden z prvních kroků, jak kemp někam posunout a uspokojit zvyšující se poptávku,“ nastínil Mrkos.

Pilák vyhledávají kromě turistů také rybáři. Ti totiž mohou v nádrži zkusit chytit nějaký úlovek. Kvůli minigolfu, tenisovému kurtu či různým hřištím vodní plochu u Žďáru navštěvují také rodiny s dětmi. To je i příklad Karla Libového. „To okolí Piláku je moc pěkné. Doporučil jsem to i přátelům, aby si sem zajeli na dovolenou. A byli spokojení. Takže pokud by se nabídka zlepšila, tak tím jedině lépe,“ zamyslel se muž.