Ještě před deseti lety byla Pilská nádrž u Žďáru nad Sázavou jen nepříliš vzhlednou vodní plochou. Potenciál však měla obrovský, hlavně coby místo k odpočinku a rekreaci. „Jsem rád, že se to tam opravilo. Občas tam jezdíme na celý den s vnoučaty, která si to tam nemohou vynachválit,“ podotkl důchodce František Beránek z Velkého Meziříčí.

Na břehu nádrže totiž vznikl volnočasový areál Pilák, který nabízí řadu aktivit. Těžko by se to však podařilo bez dotací z Evropské unie. Úpravy prostranství totiž vyšly na desítky milionů korun. „Je fakt, že občas se na Unii nadává jako na byrokratický moloch, ale zrovna tohle je dobrá ukázka, jak dobře se dají ty peníze využít. Kéž by to tak bylo u všech projektů,“ zamyslel se Beránek.

Pilák ve Žďáře se změní. Kemp i jeho okolí bude mít lepší zázemí

Zajímavé přitom je, že finance určené na tento prostor určený pro volný čas šly ruku v ruce s prostředky na úprava prostranství kolem nedalekého kostela svatého Jana Nepomuckého zapsaného díky jedinečné architektuře Jana Blažeje Santiniho-Aichla na Seznamu Unesco.