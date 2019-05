Žďár nad Sázavou /VIDEO/ – U památníku osvobození a obětí druhé světové války položili zástupci Žďáru květiny u příležitosti 74. výročí osvobození a současně uctili ty, kteří při válečném běsnění přišli o život.

Sovětští vojáci vstoupili do města časně ráno ve čtvrtek 10. května 1945, přičemž válečné drama ve Žďáře vyvrcholilo o den dříve. Komunikace byly přeplněné prchajícími německými vojáky, kteří se za každou cenu snažili dostat do americké zóny. Likvidovali přitom vše a každého, kdo se jim dostal do cesty. V patách jim byly sovětské oddíly a ustupující německé kolony se rovněž staly středem zájmu letectva.