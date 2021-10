Práce jde tamním rybářům pěkně od ruky. „Během letošního podzimu slovíme celkem jednašedesát rybníků, což je necelá polovina všech vodních ploch, na kterých hospodaříme,“ pronáší Jiří Müller.

Pokud jde o množství ryb, které tam chystají k prodeji, to se od loňského roku příliš nezměnilo. Cena vánočního kapra bude ale o něco vyšší. „Je to zejména kvůli jeho celkovému nedostatku v celé České republice. Ceny ale ještě nemáme stanovené,“ vysvětluje Jiří Müller.

Co ale už vědí jistě, to jsou místa, kam si lidé mohou pro kapry dojít. A to nejen milovníci kapřích řízků z Velkomeziříčska, ale i z Třebíčska. „Budeme prodávat na sádkách v Křižanově, Velkém Meziříčí i Náměšti nad Oslavou. A také na stáncích v Třebíči, Moravském Krumlově, v Jemnici a v Dačici,“ vyjmenovává.

Zatímco na Velkomeziříčsku už jsou výlovy v plném proudu, na Žďársku naopak teprve začínají. Příslušníci Petrova cechu se tam právě teď chystají na jeden z největších rybníků na Vysočině. „První velký výlov bude tuto sobotu a neděli. Budeme lovit Veselský rybník. Nabídneme tam i prodej uzených ryb. Další doprovodný program je ale bohužel zakázaný,“ přibližuje Petr Kulhánek z Rybářství Kinský Žďár.

Podle jeho slov zatím převládalo poměrně teplé počasí, kdy se lovit nedalo. Žďárští rybáři mají ale v plánu dostat ryby ven i z několika dalších rybníků. „Chystáme se na výlov Rendlíčku. Ryby z Velkého Dářka se budou přehánět do Nového rybníka a ten se pak vyloví někdy v polovině listopadu. A bude se samozřejmě lovit i Medlov a mnohé další,“ informuje Petr Kulhánek.

Kdy se kde loví?



23. října rybník Pilka u Okříšek

23. a 24. října Veselský rybník

28. října rybník Řeka u Krucemburku

28. října rybník Uchytil u Šeborova

30. října rybník Okrouhlík u Lipníku

30. října Štěpnický rybník v Telči

20. listopadu Pastvištní rybník u Starče

I na Žďársku mohou lidé očekávat navýšení ceny. Prý ale jen mírné. Příslušníci Petrova cechu totiž chtějí, aby si kapr své místo na vánočním stole udržel. „Vždycky, když došlo k razantnějšímu zdražení ryb, tak se jich prodalo méně. To podle mého názoru není ta správná cesta,“ míní Petr Kulhánek.

Rybářství Kinský nabízí na vánoční stůl i vysočinskou specialitu. Tou je takzvaný žďárský kapr, který se vyznačuje mimořádně kvalitním a chutným masem. Toto kapří plemeno má dokonce i svou vlastní ochrannou známku. „Budeme ho prodávat ve Žďáře i v Polné. Kapacita je ale omezená, takže je lepší si kapra předem objednat,“ podotýká Petr Kulhánek.

Na Jihlavsku se mohou lidé i letos těšit na komentovaný výlov Štěpnického rybníka v Telči, který obhospodařuje Rybářství Nechvátal. Ten se uskuteční v poslední říjnový víkend a kromě povídání a lovení tam přijdou na řadu i nákupy. K mání budou rybí speciality jako je například smažený kapr nebo pstruh, rybí škvarky, hranolky, uzený kapr či rybí polévka.

Také Rybářství Nechvátal zvedá ceny. „Letos budeme muset trochu přidražit. Patnáct let se držela cena na pětasedmdesáti korunách u stánku na Vánoce. Trošku zdražíme, ale musíme držet takovou cenu, aby ryby lidé koupili,“ konstatuje Pavel Nechvátal.

Na Pelhřimovsku jsou už s výlovy téměř hotoví. „Během příštího víkendu budou loveny již jen menší rybníky s násadovou rybou. K výlovům neplánujeme žádné doprovodné akce,“ uvádí Jiří Míka, předseda Českého rybářského svazu Místní organizace Pacov.

Přestože tam doprovodné akce u výlovů nechystají, lidé se přece jen mohou na něco těšit. Stačí přijít 5. listopadu do pacovské rybárny. „Pro veřejnost tam uspořádáme Den otevřených dveří. S ukázkami rybářského vybavení, výstavou ryb, prodejem živých ryb a prodejem rybích specialit včetně čerstvě uzených ryb,“ předkládá lákavou nabídku Jiří Míka.