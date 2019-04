Vajíčka drátovaná, malovaná, háčkovaná, slámová, zdobená voskem, paličkovaná a mnohá další mohli obdivovat všichni příchozí. Dvanáct řemeslníků nabízelo inspiraci i výrobky na prodej.

Pravidelní návštěvníci tam potkávali své staré známé a stejně tak řemeslníci se už těšili na ty, kteří za nimi přicházejí rok co rok. „Já už jezdím na Velikonoce do Horáckého muzea od roku 2007, to už je pěkná řádka let. Pokaždé se mi tu moc líbí,“ přiznala malířka kraslic Iva Jaklová z Chotěboře, která kromě kraslic nabízela také velikonoční ptáčky.

Malí i velcí kluci si mohli uplést pomlázku, kdo chtěl, vyzkoušel si výrobu vlastní kraslice. „Mám tyhle akce opravdu ráda, nikdy neodolám a něco si koupím. A také sama vyrobím. Nebo se alespoň inspiruji,“ řekla Renata Chládková z Nového Města na Moravě.