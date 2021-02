„Téměř bez omezení fungují akutní a odborné ambulance. V hospitalizačním režimu nemocnice poskytuje pouze akutní péči. Plánovaná neakutní operační péče je nadále pozastavena. Provádět plánované operace nemocnici neumožňuje vysoký počet hospitalizovaných pacientů s onemocněním Covid-19 a také platnost mimořádného opatření, které nařizuje pozastavit příjem nových pacientů k plánovaným operacím,“ vysvětlila mluvčí nemocničního zařízení Tamara Pecková.

V nemocnici také očkují zdravotníky i seniory nad osmdesát let. A nejen tam. „Od 15. ledna zajíždějí lékaři a sestry nemocnice jako mobilní očkovací týmy do domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem na Žďársku. Nemocnice ve spolupráci s Krajem Vysočina a Žďárem nad Sázavou připravuje také očkovací centrum ve žďárské sportovní hale na Bouchalkách, které by mělo svůj provoz zahájit v druhé polovině března,“ připomenula další aktivity zaměstnanců ředitelka novoměstského zdravotnického zařízení Věra Palečková.

Veřejnost si je vědoma vytíženosti zdravotníků i jejich záslužné práce. Lidé, obce i organizace i nadále projevují zdravotníkům svou podporu. „Velké povzbuzení pro zdravotníky znamená každý vzkaz, každá pomoc, každý dar, které do nemocnice posílají jednotlivci, obce, města a také firmy z regionu. Mnohdy potěší i projevená běžná lidská slušnost,“ podotkla mluvčí nemocnice.