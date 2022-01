V sociálních službách pracovala přes dvaatřicet let. V lednu nastoupila do důchodu. Svou profesní kariéru ukončila jako pracovnice v Domě klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou.

K lidem prý vždy přistupovala tak, jako by v domě měla jednou být ona sama. „V dotazníku, který jsem kvůli anketě vyplňovala, se mě ptali na nejdůležitější vlastnost. Namalovala jsem tam smajlík a napsala, že to nejde takhle zjednodušit. Jenom empatie, jenom slušnost, jenom trpělivost nestačí. Musí to být koktejl vlastností. A člověk musí mít o práci hlavně zájem a pořád se zlepšovat,“ prozrazuje svůj přístup.

Pečovatelka roku je ze Žďáru nad Sázavou: Jde o týmovost, říká vítězka

Syndrom vyhoření ji v kariéře nikdy nepotkal. Energií ji dobíjeli sami klienti. „Od lidí jsem získala spoustu zkušeností i informací. Kontakt s klienty mě posunul dál. Dostala jsem se k příběhům, které mě obohatily, i když mě neminuly ani útrapy. Přesto jsem nikdy neuvažovala o změně zaměstnání,“ přibližuje pečovatelka.

I když práci nezměnila, dostala se k ní náhodou. Pomohla jí teta. „Uvažovala jsem, kam půjdu po mateřské. Přemítala jsem o sociálních službách. Vtom jsem potkala svoji tetu. Ta se tenkrát znala s tehdejší ředitelkou sociálních služeb. Po rozhovoru mě vzali. Od té doby jsem se povolání věnovala,“ vzpomíná na své začátky, které podle ní nebyly příliš jednoduché.

Dotýkat se exponátů dovoleno: muzeum ve Žďáře představuje fyziku hrou, podívejte

Za třicet let se sociální péče podle Boháčové změnily. K lepšímu. „Nastal velký krok kupředu. Začínala jsem jako pečovatelka v bytech čtvrté kategorie. Museli jsme si sami vytápět. Lidé tehdy bydleli v nuzných podmínkách. Když se vystavěly nové pečovatelské domy, připadalo mi, že se lidem konečně dostalo důstojné péče. Dočkali se kvalitní hygieny, tepla i bezpečí,“ porovnává posun v oboru.

Nyní si už Ludmila Boháčová užívá důchod a rozmýšlí, co bude dělat dál. „Chci si prvně uklidit, a tím myslím v hlavě. Chci si utřídit myšlenky a zpracovat všechny dojmy. Uvažuju zároveň, že napíšu vzpomínkovou knížku. Setkala jsem se se zajímavými klienty i kolegy. Práce byla bohatá na radosti i strasti,“ předeslala pečovatelka roku blízkou budoucnost.