„Debatovali jsme na radě o tom, že bychom z rozpočtu vyčlenili čtvrt milionu korun a novoměstští obyvatelé by sami navrhli, co chtějí za tuto sumu udělat,“ potvrdil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Místní podají radnici jednotlivé návrhy na to, co si přejí změnit. „My se pak společně sejdeme na veřejném setkání a všechny návrhy, které se nám podaří sesbírat, prodiskutujeme. Poté necháme obyvatele Nového Města na Moravě a jeho místních částí vybrat, kterému z projektů by dali přednost,“ popsal plánovaný sled událostí Michal Šmarda.

Novoměstská radnice v tomto případě opět sáhne po anketě, která se v minulosti již několikrát osvědčila. „Rozhodnout by se mělo na podzim a na jaře by se pak vybraný projekt zrealizoval,“ uzavřel novoměstský starosta.