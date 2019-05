„V první fázi mohou občané konzultovat své projekty na městském úřadě tak, aby je následně předložili v již realizovatelné podobě. Pokud lidé chtějí svůj projekt probrat, mohou se obracet na komunitní koordinátorku Radku Remarovou, která zprostředkuje kontakt s odbornými pracovníky,“ informoval mluvčí žďárské radnice Jakub Axman.

Změnou oproti předešlým ročníkům participativního rozpočtu je výše maximálního limitu využitého na zrealizování jednoho projektu – zatímco dříve to bylo 300 tisíc, nově to může být celá vyčleněná finanční částka, tedy 600 tisíc. Prodloužila se rovněž doba realizace projektu z jednoho roku na dva, a to proto, aby bylo možné časově stihnout i náročnější akce.

Letos budou v rámci participativního rozpočtu provedeny dvě akce, které dostaly nejvíce hlasů veřejnosti loni na podzim. Jedná se o úpravu veřejného prostoru v ulici Bratří Čapků včetně herních prvků pro děti a rekonstrukci hřiště v ulici Polní. Rok předtím získala nejvíce hlasů revitalizace vnitrobloku v ulici Palachova a obnova dětského hřiště v ulici Dolní. V prvním ročníku participativního rozpočtu byl upraven vstup do úvozu na Klafaru, terén ve Farských humnech a zřízeno nové pítko v atriu za obchodními domy na náměstí Republiky.