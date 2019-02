Žďár nad Sázavou – Parkoviště u zámku rodiny Kinských ve žďárské Santiniho ulici bude přestavěné do května příštího roku. Zakázku na stavbu Pěší trasy podél barokního mostu získala firma Gremis.

„Práce začnou v září, aby byla v co nejmenší míře ohrožena turistická sezona v zámku," uvedl žďárský místostarosta Josef Klement. Stavba bude město stát více než deset milionů korun.

Parkoviště má začít naplno fungovat ještě před koncem letošního roku. „Na jaře se pak budou dělat už jen finální povrchové úpravy, dokončena bude i výsadba zeleně," sdělil Klement.

Stavebníci parkoviště rozšíří, podél povede chodník. „Stavba dál zahrnuje přechod pro chodce asi v polovině parkoviště nebo rozšíření zastávky městské dopravy, aby bylo možné zastavit tam až se třemi autobusy," doplnil místostarosta.

Přechod pro chodce v současné době na frekventované silnici první třídy za barokním mostem citelně chybí. Chodci tam u parkoviště rušnou ulici riskantně přecházejí, včetně dětí ze zámecké školy, jež rodiče raději denně do školy doprovázejí – bojí se, že by mohly přijít k úrazu.

Chaotickou dopravní situaci u zámku mělo zklidnit i postavení nové lávky přes Stržský potok. Podél barokního mostu jedna lávka vede, druhá měla na protější straně mostu chodcům umožnit přejít potok od penzionu Táferna k zámeckému parkovišti.

Novou lávku ovšem dělníci stavět nezačnou. Pozemek, kudy má vést, patří soukromým vlastníkům, a radnice se s nimi na využití pozemku stále nedohodla. „Pokoušeli jsme se jednat, ale zatím jsme nedostali souhlas," informoval starosta Zdeněk Navrátil.

Že jednání uvázlo na mrtvém bodě, potvrdila Iva Malá, spolumajitelka penzionu Táferna a pozemku, přes který má podle projektu lávka vést. „Žádné jednání se mnou nyní radnice nevede," řekla. „Více to nechci komentovat," dodala jen Iva Malá.

V původním plánu stavby bylo komplexní řešení s lávkami po obou stranách mostu. „Nechtěli jsme ale kvůli tomu zastavit celou akci. Proto stavba začne, i když novou lávku zatím postavit nemůžeme," řekl místostarosta Klement. Stávající lávku přes potok u mostu dělníci opraví.

Po novém chodníku budou lidé moci jít od parkoviště až k autobusové zastávce, chodník povede přes nový malý mostek. Ten nynější je úzký a stojí hned na kraji silnice.

Někdejší přechod pro chodce u Táferny u vjezdu na most byl zrušen, podle dopravních expertů byl pro špatný rozhled nebezpečný. „Když tam přišlo třeba dítě, ve výhledu k řidiči ho zábradlí mostu mohlo úplně zakrýt. To byl zásadní problém," vysvětlil Milan Prokop, dopravní inženýr ze žďárského inspektorátu dopravní policie. Parkoviště u zámku využívají kromě rodičů školních dětí jak návštěvníci zámeckého areálu, tak ti, co míří ke kostelu na Zelené hoře, památce UNESCO.

Parkoviště dělníci rozšíří, Kinští tam pro to uvolnili svůj pozemek směrem k Bránskému rybníku. Plocha po přestavbě nabídne 91 odstavných míst, z toho pět vyhrazených pro zdravotně postižené. Autobusy budou moci k vystoupení či nastoupení turistů využívat prodlouženou zastávku městské dopravy, parkovat ale budou muset jinde ve městě.