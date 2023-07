Jedno z nejvytíženějších parkovišť ve Žďáře nad Sázavou je v úterý řidičům částečně uzavřené. Parkoviště na náměstí Republiky, které využívají lidé při cestě na polikliniku, do supermarketu či centra města, dostane nové vodorovné dopravní značení. Parkoviště bude nepřístupné od šesti ráno do tří odpoledne. Část značení už opravená je.

Důležité parkoviště ve Žďáře je v úterý zčásti uzavřené. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Vyřešit své soukromé záležitosti přijel do Žďáru v pondělí vyřešit Josef Procházka. Deníku řekl, jak je rád, že to nenechal na úterý. „Musel jsem si oddechnout, že jsem to neposunul o den později. Tohle parkoviště bývá zaplněné skoro pořád. Natož když na něm bude polovina míst chybět. Nezávidím těm, kteří sem přijedou a budou pak muset hledat jiné místo, kde auto nechají,“ popsal muž, který do okresního města přijel z obce Vepřová.

Videoanketa: Ve Žďáře budou parkovací zóny. Co si o tom lidé myslí?