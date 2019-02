Novoměstsko – Čerstvě napadaný sníh láká ven všechny příznivce zimních sportů, zvláště pak milovníky běhu na lyžích. A když už je řeč o běhu na lyžích, pak určitě kdekoho napadnou i závody. Jedny z nejznámějších, a také nejstarších na Novoměstsku jsou takzvané párkové závody. Jak už sám název napovídá, odměnou pro vyčerpané, více či méně úspěšné závodníky jsou samozřejmě lahodné a voňavé párky s hořčicí.

„Když jsem byla malá, tak se párkové závody jezdily v Novém Městě u zastávky. Já jsem ale nikdy nezávodila. Až později, když už jsem sama měla syna, jsem s ním chodívala na dětské párkové závody, které bývaly u chiranského učiliště nebo u ski hotelu,“ zavzpomínala čtyřiaosmdesátiletá Alena Albrechtová z Nového Města na Moravě.

Není bez zajímavosti, že na párkových závodech začínali svou kariéru i mnozí známí sportovci. Například český reprezentant a známý odbojář ze Studnic Cyril Musil. Účastník zimních olympijských her v Garmisch-Partenkirchenu v roce 1936, kde v běhu na padesát kilometrů skončil na devátém místě. Šestkrát se stal mistrem Československé republiky a šestkrát mistrem Polska. Své první závody ovšem Cyril Musil absolvoval v Rokytně u Nového Města na Moravě.

Svědčí o tom i zápis v rokytenské školní kronice, který začíná takto: „Letošní zima navála sněhu do daleka i do vysoka. To bylo našim malým lyžařům vhod. Tentokráte nezúčastnili se výročních lyžařských závodů v Novém Městě, nýbrž připravovali se na svoje vlastní. Došlo k nim dne 15. února 1914. Přátelé mládeže podpořili je peněžně na zakoupení cen i dárky samými. Za účasti sta osob počala jízda. Závodníků bylo 26 z obou zdejších tříd, 3 z Kadova, 3 z Brna bez nároků na ceny. Všichni vedli si pěkně,“ zaznamenal tehdejší učitel.

V Rokytně se jela jízda na jeden kilometr, jízda s překážkami a skákalo se i z mostu. Zajímavé výsledky byly zaznamenány v kategorii nejmenších závodníků. „1. cena Šín Josef, 2. cena Šín Jaroslav, 3. cena Slonek Jaroslav z Rokytna, 4. cena neškolák Musil Cyril ze Studnic (veliký rohlík),“ je uvedeno ve školní kronice.

Párkové závody se jezdí dodnes. Ovšem i ony často procházejí jistou modernizací. Například ve Vlachovicích se v poslední době namísto klasického klání v běhu na lyžích specializují na – pro mnohé o něco zábavnější – biatlon.

Ale ani o klasické lyžařské klání za párek nebývá dnes nouze. Párkové závody pro děti do 15 let pořádá v neděli 13. ledna od 14 hodin na fotbalovém hřišti například obec Polnička. A ve stejný den i čas se bude soutěžit také ve Třech Studních.

O den dříve, tedy v sobotu 12. ledna, se uskuteční párkové závody ve Vojnově Městci. Místem konání je v tomto případě prostranství před sokolovnou a začíná se ve 14 hodin.

K zimnímu lyžařskému klání se v sobotu přidává také Ostrov nad Oslavou. Tentokrát ovšem nepůjde o závody o párky, ale o takzvanou lyžařskou vyjížďku, která bude odstartována v 10.30 hodin před hasičskou zbrojnicí. Tras mají organizátoři připraveno hned několik, a to proto, aby se do akce zapojilo co nejvíce lidí. Pojedou se trasy Ostrov – Krásněves, Krásněves – Pavlov, Pavlov – Radostín, Krásněves – Radostín a Radostín – Ostrov. Nikdo nemusí absolvovat všechny trasy, každý si může vybrat tu svou.