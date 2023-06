Přestože s volným místem bývá problém, tak Luboš Kozel vidí na parkování ve Žďáře i pozitivum. „Líbí se mi, jak jsou parkovací místa udělaná po bocích hlavní silnice, která vede centrem. I když jich není mnoho, tak jsou aspoň zdarma,“ přiblížil muž. Nulové ceny však jsou právě jednou z možností, které by mohlo parkování změnit.

Řešením podle žďárského starosty Martina Mrkose není přidávání nových parkovacích míst. „Město není nafukovací. Ani nebylo plánováno pro tolik aut. A těch od roku bývá víc a víc. Vytvoříme systém parkování, který bude prospěšný hlavně pro rezidenty. Nechceme, aby došlo ke kolapsu dopravy,“ předeslal starosta.

Trávníky ve Žďáře ničí parkující auta: na kritická místa dá město kameny

Na problémy s parkováním se ve Žďáře zaměřují dlouhodobě. „Chtěli bychom upřednostňovat místní obyvatele. Aby jim parkovací místa nezabírali ti, kteří do města přijedou a na několik hodin nebo dní někde nechají zapíchnuté své auto. Mohli bychom zvýšit poplatky za parkování,“ řekl Mrkos Deníku v lednu.

S tím, že místní o volné prostory zápasí s řidiči mimo město, souhlasí Miroslava Šorfová. Ta bydlí v sídlišti nedaleko gymnázia. „Ačkoli sama řidičkou nejsem, tak auto doma máme a používáme ho. U paneláku nám ukrojili zeleň, abychom měli více parkovacích míst. Nápad to byl dobrý, jenže se to začalo využívat o to víc,“ zkritizovala Šorfová.

Šorfová dodala, že řidiči parkuji i na trávě, kde by neměli. „Takže ostatním akorát komplikují výjezd z ulice. Proto jsem ráda aspoň za nově přidané překážky, které autům zabraňují vjezd na trávu,“ řekla k problémům s parkováním žďárská obyvatelka.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Nově mají řidiči více prostoru také na parkovišti u náměstí Republiky. Město z něj totiž přesunulo stánkaře. „Parkovací místa však nejsou jediným důvodem, proč k přestěhování došlo. Do budoucna plánujeme u atria vystavět městskou tržnici,“ uvedla žďárská mluvčí Blanka Sobolová. Rozšíření parkovací plochy vítá řidič Antonín Toman, i když se obává, že půjde pouze o dočasné řešení.