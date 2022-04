Právě ulice Budovatelů a její rekonstrukce je asi největší projekt, který chtěla letos novoměstská radnice zvládnout. A prozatím to vypadá, že celý ho v letošním roce nesplní. „Dost mě to štve, ale asi to vážně nedáme,“ řekl na rovinu novoměstský starosta Michal Šmarda. Rekonstrukci ulice tak zřejmě dokončí až příští rok. „Detailnější důvody, proč to celé nestihneme, uvedu příští týden,“ dodal Šmarda.