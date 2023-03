/FOTO/ Řidiči, kteří zamíří ve Svratce na Žďársku k dětské lékařce či na tenisové kurty, najdou lehčeji místo k zaparkování. Radnice se chystá na parkoviště proměnit zatravněnou plochu u sokolovny. Celkem přibude třináct parkovacích míst. Z toho jedno by bylo pro invalidy.

Nové parkoviště bude poblíž sokolovny. | Foto: Se souhlasem města

Parkoviště by mohli využívat také lidé, kteří v místě přímo bydlí. „Když se tam domy budovaly ve čtyřicátých a padesátých letech, tak se s větší dopravou nepočítalo. Ne každý měl tehdy auto. Teď kvůli tomu lidé často parkují na silnicích, což dělává v zimě problémy,“ upozornil starosta Svratky Petr Řádek. A dodal, že by nová místa sloužila i turistům. „Za řekou je lyžařský areál. A v létě se odtud dá jít na hřebenové túry. I proto bychom to rádi měli hotové letos,“ řekl Řádek.

Sokolovna není jediné místo, na které se ve městě kvůli autům chtějí zaměřit. „Je potřeba vyřešit parkování u školy. Rodiče parkují u tělocvičny. Je potřeba to tam zkulturnit. Zároveň zlepšit průjezdnost toho místa. Obojí je docela nahuštěné,“ popsal starosta Svratky s tím, že na dalších lokalitách ve městě komplikace s parkováním nejsou.

Ve Dvorské ulici ve Žďáře opraví lávku přes řeku. Kamenný most zůstane