Rodinný dům v Nové ulici ve Velkém Meziříčí stát nebude. Zastupitelé města v březnu rozhodli, že pozemek na stavbu domku v parku žadateli neprodají. Naopak nyní od něj chtějí odkoupit sousední parcelu, kterou už v místě vlastní.

Park v ulici Nová zůstane. Zastupitelé prodej parcely zamítli | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Pavel Večeřa do poslední chvíle doufal, že se mu pozemek podaří získat. „Moje argumenty měly hlavu a patu, jenže dav byl hlasitější. Nejsem žádný spekulant, opravdu si chci postavit rodinný domek. Mám už vyhlédnutý nový pozemek, který by byl taky ideální. Ten vlastní město, takže bych za něj mohl vyměnit ten svůj,“ řekl Deníku žadatel.

Zastupitelé se rozhodli pozemek neprodat po únorovém veřejném projednání. „Na té debatě byla přibližně stovka lidí. Většina z nich se jasně vyjádřila k tomu, že park zastavět nechtějí. Přítomní tam řekli své důvody. Jednotný názor tak mezi zastupiteli vznikl okamžitě,“ řekl Deníku starosta Meziříčí Alexandros Kaminaras.

Rodinný domek má stát v parčíku, Velkomeziříčští proti stavbě sepsali petici

Nyní město už s bývalým žadatelem jedná. „Chceme odkoupit přilehlý pozemek, který žadatel už vlastní. Jednáme společně zároveň o možných alternativách. Možná je i směna, při které by od nás získal jinou parcelu. Přestože k němu žádný závazek nemáme, chceme to řešit lidsky. Ale není to něco, co by se dalo vyřešit okamžitě,“ dodal Kaminaras.